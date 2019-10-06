Вінничани, які отримують субсидії, матимуть пільгу по сплаті земельного податку



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Депутати міськради проголосували за рішення, яким надано пільгу по сплаті земельного податку для вінничан-власників земельних ділянок, які отримують субсидію

Згідно з Податковим кодексом України від сплати земельного податку звільнені 5 категорій населення: інваліди І та ІІ групи; особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років; пенсіонери (за віком). А також – ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Щоб земельний податок не обтяжував сімейні бюджети малозабезпечених вінничан, міський голова Сергій Моргунов дав доручення забезпечити муніципальною пільгою на сплату земельного податку тих людей, які отримують субсидії. Тож тепер отримувачі субсидій матимуть пільгу по сплаті земельного податку у розмірі 97 % від суми податкового зобов’язання на рік.

Пільга поширюється на земельні ділянки з цільовим призначенням 02.01 «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» у межах не більш як 0,10 га. Вона надається на весь календарний рік, незалежно від кількості місяців, на які призначена субсидія.

Якщо людина, якій належить отримувати таку пільгу, має у власності декілька земельних ділянок даного виду використання, то вона щорічно до 1 травня має подати письмову заяву у довільній формі до ГУ ДПС у Вінницькій області про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.