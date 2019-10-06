У Вінниці показали як виглядає найстаріша архітектурна пам'ятка міста



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Вінничанам продемонстрували місце збереження мільйонів історичних документів

У Вінниці показали як виглядає найстаріша архітектурна пам'ятка міста та місце збереження мільйонів історичних документів.

Охочі вінничани та учасник фейсбук-спільноти "Тіні Вінниця" відвідали Державний архів Вінницької області за попереднім записом. Цей об'єкт зазвичай закритий для вільного огляду. Раніше ця будівля була Монастирем єзуїтів. Екскурсія до обласного архіву відбулась в рамках Днів європейської спадщини. Екскурсію проводив директор державного архіву Вінницької області Юрій Легун.

Він розповів, що у сховищі корпусу Державного архіву Вінницької області зберігаються безцінні джерела з історії Вінниччини від середньовіччя до сучасності.

Головний корпус архіву міститься в найстарішій будівлі міста – колишньому єзуїтському монастирі, який споруджено у першій чверті XVIII ст. Монастир виконував функції міської фортеці. Раніше він був обнесений високим кам’яним муром, від того за ним закріпилася історична назва «Мури».

Будівля і місцевість, на якій вона гордо височіє над берегом Південного Бугу, званого давніше Богом, повна спогадів. У цьому місці упродовж XVII – початку ХХ ст. відбувалися доленосні для всього регіону події: точилися війни, ухвалювалися рішення, жили і діяли видатні люди. Тут працював перший біограф Т.Г. Шевченка М. Чалий, черпав енергію для своїх творів Михайло Коцюбинський, писав свою неперевершену історію Вінниці Валентин Отамановський.

Після прологу група відправилась у приміщення архіву зокрема до читального залу прогулюючись коридорами старовинної будівлі, яка плином часу змінилась всередині. У читальному залі вінничанам розповіли про роботу архіву, чим він займається та які фонди він має.

Вінничани можуть тут отримувати інформацію про своїх предків, зокрема їхнє місце народження, шлюб, а також архів має документи часів сталінських репресій в межах області.

Окрім цього є широкий вибір фондів різного направлення, тому тут у читальному залі можна досліджувати різні направлення історії міста попередньо записавшись маючи відповідну тему дослідження.

Далі група відправилась у найцікавіше та більш недоступне для загалу місце, а саме сховище архіву у якому міститься чинемало полиць з різними фондовими документами, альбомами, фотографіями, відеоплівками та інше.

У приміщенні насиченою великою кількістю металевих конструкцій раніше займала церква ікони Казанської Божої Матері. Раніше тут був вівтар, а також проходили служби. Після заснування тут встановили металеві балки та конструкції для того аби втримувати велику масу фондів архіву.

Також тут можна роздивитись всередині архітектурні особливості будівлі. Зокрема було звернено увагу, що у найвищій точці приміщення була аркова стеля, але після пожежі арку замінили на плоску покрівлю.

В середині приміщення кожен стелаж, шафа та коробка пронумерована, на ній вказані шифри справ, номер фонду та опис номера справ.. В сховищі №7 має три поверхи, кожен з яких — це інший фонд. Юрій Легун розповів, що в архіві зберігається півтора мільйона справ, які поділені на 5,5 тисяч фондів за різними напрямками діяльності.

Джерело: vn.presspoint.in.ua