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    У Вінниці з 1 квітня запроваджують разовий квиток на громадський транспорт

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    Вартість паперового квитка не відрізнятиметься від вартості електронного - У Вінниці з 1 квітня запроваджують разовий квиток на громадський транспорт
    Вартість паперового квитка не відрізнятиметься від вартості електронного
    фото: vezha.ua

    Діятиме разовий паперовий квиток впродовж 60 хвилин з моменту придбання

    З 1 квітня з’явиться можливість придбання разового квитка для проїзду у громадському транспорті Вінниці. Отримати їх можна через мережу терміналів самообслуговування EasyPay, повідомляє vezha.ua.

    У «Вінницякартсервіс» повідомляють, що з 1 квітня 2021 року доступними будуть два види квитків: на тролейбус та трамвай (вартість квитка 4 гривень) та на муніципальний автобус – (5 гривень). Водночас зазначають, що вартість паперового квитка не відрізнятиметься від вартості електронного, але додатково буде включатись комісія оператора – 1 гривня: «Тобто термінал видаватиме паперовий квиток та фіскальний чек, в якому буде відображено вартість квитка та комісію оператора».

    Діятиме разовий паперовий квиток впродовж 60 хвилин з моменту придбання. Для зчитування та перевірки службою контролю, паперовий квиток міститиме унікальний код транзакції та штрих-код.

    «Задля розширення можливостей оплати, поліпшення зручності користування муніципальним транспортом гостями міста та з огляду на звернення громадян й активну підтримку петиції стосовно можливості здійснення готівкової оплати за проїзд, прийнято рішення реалізувати продаж разових паперових квитків за готівку через мережу терміналів самообслуговування EasyPay», – повідомляють у «Вінницякартсервіс».

    «Мережа терміналів оператора у Вінницькій міській територіальній громаді складає понад 450 одиниць, які розташовані поблизу зупинок громадського транспорту, на кінцевих зупинках та поблизу автовокзалів й залізничного вокзалу, що дозволить гостям міста та мешканцям як Вінниці, так і прилеглих територій, які нечасто користуються послугами громадського транспорту, придбати квитки на проїзд за готівку», – йдеться у повідомлені.

    Теги: громадський транспорт Вінниця
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