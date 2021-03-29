Син голови Вінницької РДА брав участь у науковому конкурсі російського університету

У Вінницькому національному технічному університеті, де навчається В’ячеслав Урдзік, співпрацю з РФ також поки не прокоментували

Поки що Віталій Урдзік не прокоментував інцидент

Cин голови Вінницької РДА, депутата обласної ради Віталія Урдзіка, переміг на конкурсі студентських робіт, організованому університетом з російського Архангельська. Результатами хлопця похвалилася у Facebook його мати, дружина голови РДА Ірина Урдзік. Як зазначила пані Ірина, її син, студент ВНТУ В’ячеслав, здобув перемогу на міжнародному молодіжному фестивалі інформаційних технологій «ІТ-Архангельськ».

Організатор конкурсу – Північний (Арктичний) федеральний університет ім. Ломоновоса (місто Архангельськ). Заклад, зокрема, має Військовий навчальний центр який готує «саперів, командирів інженерно-саперних відділень і командирів відділень — начальників електростанції». Рядові та сержанти запасу, випускники центру, можуть укладати контракти для військової служби. Батько переможця російського наукового конкурсу Віталій Урдзік є депутатом Вінницької облради від партії «Слуга народу» та головою Вінницької РДА.

Поки що посадовець не прокоментував участь свого сина у конкурсі, організованому РФ, пише Вінниця OK. У Вінницькому національному технічному університеті, де навчається В’ячеслав Урдзік, співпрацю з РФ також поки не прокоментували.

Віталій Урдзік

Батько переможця російського наукового конкурсу Віталій Урдзік є депутатом Вінницької облради від партії «Слуга народу» та головою Вінницької РДА.

Нагадаємо, Російська Федерація на законодавчому рівні визнана в Україні країною-агресором. Зокрема, у преамбулі до закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» зазначається, що «Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території». До Співдружності Незалежних Держав, про яке написала у своєму пості Ірина Урдзік, Україна не входить з 19 травня 2018 року.

Тим часом, з посади завкафедрою журналістики Вінницького державного педагогічного університету звільнилася викладачка, яка пропонувала студентам взяти участь в конкурсі інфографіки, організованому двома російськими учбовими закладами. Мова йшла навіть не по педагогічні університети, а університети, які готують студентів до роботи у силових структурах: Уральський юридичний університет МВС Росії та Могилевський інститут МВС Республіки Білорусь.