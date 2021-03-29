Син голови Вінницької РДА брав участь у науковому конкурсі російського університету
Поки що Віталій Урдзік не прокоментував інцидент
Cин голови Вінницької РДА, депутата обласної ради Віталія Урдзіка, переміг на конкурсі студентських робіт, організованому університетом з російського Архангельська. Результатами хлопця похвалилася у Facebook його мати, дружина голови РДА Ірина Урдзік. Як зазначила пані Ірина, її син, студент ВНТУ В’ячеслав, здобув перемогу на міжнародному молодіжному фестивалі інформаційних технологій «ІТ-Архангельськ».
Організатор конкурсу – Північний (Арктичний) федеральний університет ім. Ломоновоса (місто Архангельськ). Заклад, зокрема, має Військовий навчальний центр який готує «саперів, командирів інженерно-саперних відділень і командирів відділень — начальників електростанції». Рядові та сержанти запасу, випускники центру, можуть укладати контракти для військової служби. Батько переможця російського наукового конкурсу Віталій Урдзік є депутатом Вінницької облради від партії «Слуга народу» та головою Вінницької РДА.
Поки що посадовець не прокоментував участь свого сина у конкурсі, організованому РФ, пише Вінниця OK. У Вінницькому національному технічному університеті, де навчається В’ячеслав Урдзік, співпрацю з РФ також поки не прокоментували.
Батько переможця російського наукового конкурсу Віталій Урдзік є депутатом Вінницької облради від партії «Слуга народу» та головою Вінницької РДА.
Тим часом, з посади завкафедрою журналістики Вінницького державного педагогічного університету звільнилася викладачка, яка пропонувала студентам взяти участь в конкурсі інфографіки, організованому двома російськими учбовими закладами. Мова йшла навіть не по педагогічні університети, а університети, які готують студентів до роботи у силових структурах: Уральський юридичний університет МВС Росії та Могилевський інститут МВС Республіки Білорусь.