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    Син голови Вінницької РДА брав участь у науковому конкурсі російського університету

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    У Вінницькому національному технічному університеті, де навчається В&rsquo;ячеслав Урдзік, співпрацю з РФ також поки не прокоментували - Син голови Вінницької РДА брав участь у науковому конкурсі російського університету
    У Вінницькому національному технічному університеті, де навчається В’ячеслав Урдзік, співпрацю з РФ також поки не прокоментували
    фото: vinnitsaok.com.ua

    Поки що Віталій Урдзік не прокоментував інцидент

    Cин голови Вінницької РДА, депутата обласної ради Віталія Урдзіка, переміг на конкурсі студентських робіт, організованому університетом з російського Архангельська. Результатами хлопця похвалилася у Facebook його мати, дружина голови РДА Ірина Урдзік. Як зазначила пані Ірина, її син, студент ВНТУ В’ячеслав, здобув перемогу на міжнародному молодіжному фестивалі інформаційних технологій «ІТ-Архангельськ».

    Організатор конкурсу – Північний (Арктичний) федеральний університет ім. Ломоновоса (місто Архангельськ). Заклад, зокрема, має Військовий навчальний центр який готує «саперів, командирів інженерно-саперних відділень і командирів відділень — начальників електростанції». Рядові та сержанти запасу, випускники центру, можуть укладати контракти для військової служби. Батько переможця російського наукового конкурсу Віталій Урдзік є депутатом Вінницької облради від партії «Слуга народу» та головою Вінницької РДА.

    Поки що посадовець не прокоментував участь свого сина у конкурсі, організованому РФ, пише Вінниця OK. У Вінницькому національному технічному університеті, де навчається В’ячеслав Урдзік, співпрацю з РФ також поки не прокоментували.

    Віталій Урдзік
    Віталій Урдзік

    Батько переможця російського наукового конкурсу Віталій Урдзік є депутатом Вінницької облради від партії «Слуга народу» та головою Вінницької РДА.

    Нагадаємо, Російська Федерація на законодавчому рівні визнана в Україні країною-агресором. Зокрема, у преамбулі до закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» зазначається, що «Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території». До Співдружності Незалежних Держав, про яке написала у своєму пості Ірина Урдзік, Україна не входить з 19 травня 2018 року.

    Тим часом, з посади завкафедрою журналістики Вінницького державного педагогічного університету звільнилася викладачка, яка пропонувала студентам взяти участь в конкурсі інфографіки, організованому двома російськими учбовими закладами. Мова йшла навіть не по педагогічні університети, а університети, які готують студентів до роботи у силових структурах: Уральський юридичний університет МВС Росії та Могилевський інститут МВС Республіки Білорусь.

    Теги: Росія Вінниця скандал навчання наука партія Слуга народу
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