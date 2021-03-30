Погроми на Банковій: у Сорда відібрали орден Богдана Хмельницького

Орден вилучений, його разом із матеріалами адміністративної справи направлять до суду для прийняття рішення

На вінничанина складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 186-1

В учасника акції біля ОП, ветерана і засновника видавництва «Будинок Химер» Влада Сорда (Владислав Гранецький-Стафійчук – справжнє ім'я), якого суд скерував під цілодобовий домашній арешт, відібрали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУНП у Вінницькій області.

Дії вінничанина Влада Сорда (Владислава Стафійчука), а саме наявність у нього державної нагороди, кваліфіковані за ст. 186-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Орден вилучений, його разом із матеріалами адміністративної справи направлять до суду для прийняття рішення.

«Кілька днів тому у ЗМІ з’явилася інформація про те, що один із учасників подій біля Офіса Президента України, який вчиняв хуліганські дії, нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Правоохоронці провели перевірку, під час якої отримали інформацію з Офісу Президента України про те, що вказаний громадянин державними нагородами не нагороджувався», – зазначають у поліції.

У результаті на уродженця Вінниччини складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 186-1 (незаконні дії щодо державних нагород) КУпАП. Матеріали адміністративної справи та вилучений орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня будуть направлені до суду для прийняття законного рішення.