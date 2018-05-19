У Вінниці жінці вантажівкою перебило руку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП у центрі Вінниці

Вінничанка прогулювалась з онуком центром міста

Ввечері 18 травня на Майдані Незалежності у Вінниці тяжко травмувалась жінка, яка потрапила під колесо вантажівки. Про це повідомляє Vlasno.info.

Вантажівка везла столики до Дня Європи, який пройде у Вінниці 19 травня. Вінничанка прогулювалась з онуком центром міста. За словами очевидців, жінка впала і її рука потрапила під колесо вантажівки.

Перехожі зупинили машину поліцейських, яка проїжджала неподалік, та викликали швидку. Поліцейські забрали хлопчину у патрульну машину, бо той дуже злякався. Медики надали допомогу потерпілій.

Нагадаємо, у місті Кам'янське Дніпропетровської області рейсовий автобус врізався у вантажівку. Внаслідок зіткнення, яке сталося 18 травня, постраждали 22 людини.