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    У Вінниці жінці вантажівкою перебило руку

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    ДТП у центрі Вінниці
    ДТП у центрі Вінниці

    Вінничанка прогулювалась з онуком центром міста

    Ввечері 18 травня на Майдані Незалежності у Вінниці тяжко травмувалась жінка, яка потрапила під колесо вантажівки. Про це повідомляє Vlasno.info.

    Вантажівка везла столики до Дня Європи, який пройде у Вінниці 19 травня. Вінничанка прогулювалась з онуком центром міста. За словами очевидців, жінка впала і її рука потрапила під колесо вантажівки.

    Перехожі зупинили машину поліцейських, яка проїжджала неподалік, та викликали швидку. Поліцейські забрали хлопчину у патрульну машину, бо той дуже злякався. Медики надали допомогу потерпілій.

    Нагадаємо, у місті Кам'янське Дніпропетровської області рейсовий автобус врізався у вантажівку. Внаслідок зіткнення, яке сталося 18 травня, постраждали 22 людини.

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