У Вінниці зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації

Загалом за час пандемії у Вінниці лабораторно підтверджено 13 662 випадки інфікування коронавірусом

Станом на 15 лютого у місті захворюваність на коронавірус складає 341 випадок на 100 тисяч населення

У Вінниці зростає кількість хворих з Covid-19, які потребують госпіталізації.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу міськради.

Станом на 15 лютого у місті захворюваність на коронавірус складає 341 випадок на 100 тисяч населення. Нині в лікарнях міста зайнято 59% «ковідних» місць, в тому числі 37% – пацієнтами із підтвердженим діагнозом, решта – із підозрами.

Загалом у Вінниці зараз хворіє на коронавірус 1 956 людей. Окрім того, під контролем сімейних лікарів перебуває понад 1 600 осіб, які мали контакт з інфікованими або мають ознаки хвороби, але результати тестування не підтвердили Covid-19.

Загалом за час пандемії у Вінниці лабораторно підтверджено 13 662 випадки інфікування коронавірусом. Одужало 11 440 людей (84,1 %). Померло 266 жителів Вінниці.

Вакцинація від Covid-19 у Вінницькій області може розпочатись вже цього місяця. Першими щеплення отримають медики та військові. У Міністерстві охорони здоров’я України затвердили дорожню карту вакцинації від коронавірусу, яка складається з п’яти етапів. Однак, у цьому документі мають відбутись певні зміни, щоб максимально швидко відреагувати на критичні ситуації.