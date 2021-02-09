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    Вінничани готуються до щеплення від СOVID-19: першими будуть медики і військові

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    Кожен громадянин має отримати два щеплення одного виробника з інтервалом в місяць - Вінничани готуються до щеплення від СOVID-19: першими будуть медики і військові
    Кожен громадянин має отримати два щеплення одного виробника з інтервалом в місяць
    фото: з відкритих джерел

    Першою в Україну надійде вакцина Pfizer

    Вакцинація від СOVID-19 у Вінницькій області може розпочатись вже цього місяця.

    Першими щеплення отримають медики та військові, повідомляє начальниця управління медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко в інтерв’ю ВінницяOK..

    У Міністерстві охорони здоров’я України затвердили дорожню карту вакцинації від коронавірусу, яка складається з п’яти етапів. Однак, у цьому документі мають відбутись певні зміни, щоб максимально швидко відреагувати на критичні ситуації. «Перший етап може розпочатись цього місяця і область вже готова до цього. Працюватимуть 20 бригад, які в першу чергу отримають щеплення», — розповіла Тетяна Бондаренко.

    За словами посадовиці, в Центрах первинної медико-санітарної допомоги відкриються тимчасові кабінети щеплень, щоб люди могли звертатись за вакциною до сімейного лікаря. До вакцинації наразі готують медпрацівників та військових. «Першою в Україну надійде вакцина Pfizer. Вона складатиметься орієнтовно із 117 тисяч доз, завдяки чому зможемо вакцинувати близько 55 тисяч людей. Кожен громадянин має отримати два щеплення одного виробника з інтервалом в місяць. Наразі складаємо списки та визначаємо кількість вінничан, які першочергово мають отримати ін’єкцію», — зауважила начальниця управління медичної допомоги населенню. 

    Читайте також: Вінничани вийшли на мітинг проти примусового щеплення від Covid-19.
    Теги: Вінниця щеплення коронавірус
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