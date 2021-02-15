Коронавірус та мозок – чому після ковіду плутається свідомість

Стан «мозкового туману», може бути й ознакою зараження людини коронавірусом

Коронавірус може впливати на мозок та викликати сплутаність свідомості. Умовно цей стан називають «мозковий туман». Чому так – з'ясували вчені.

Про це пише Science Аlert.

Так, в рамках одного з досліджень співробітників Меморіального онкологічного центру імені Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорку вчені досліджували зразки спинномозкової рідини 18 онкохворих, у яких після перенесеного коронавірусу виникла неврологічна дисфункція (енцефалопатія).

У пацієнтів минула активна коронавірусна інфекція, тобто вони вважалися вилікуваними. При цьому у всіх досліджуваних був високий рівень цитокінів в спинномозковій рідині.

«Ми виявили, що у цих пацієнтів було стійке запалення і високий рівень цитокінів в спинномозковій рідині, що пояснює симптоми, які у них були», – пояснюють автори дослідження.

Цитокінами називають широку категорію білків, які беруть участь у передачі сигналів в імунній системі. При коронавірусі у деяких пацієнтів виробляється надлишок цих білків, що призводить до так званого «цитокінового шторму». Цей стан викликає гостре запалення і може привести до летального результату.

Потік цих речовин в імунній системі проникає в мозок, викликаючи симптоми енцефалопатії у пацієнтів.

Вчені прийшли до висновку, що уникнути таких наслідків або хоча б «пом'якшити» їх, допоможуть протизапальні препарати.

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