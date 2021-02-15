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    Здоров'я

    Коронавірус та мозок – чому після ковіду плутається свідомість

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    Терміном &laquo;мозковий туман&raquo; описуються стан, пов'язаний з когнітивною загальмованістю, нездатністю ясно мислити - Коронавірус та мозок – чому після ковіду плутається свідомість
    Терміном «мозковий туман» описуються стан, пов'язаний з когнітивною загальмованістю, нездатністю ясно мислити

    Стан «мозкового туману», може бути й ознакою зараження людини коронавірусом

    Коронавірус може впливати на мозок та викликати сплутаність свідомості. Умовно цей стан називають «мозковий туман». Чому так – з'ясували вчені.

    Про це пише Science Аlert.

    Так, в рамках одного з досліджень співробітників Меморіального онкологічного центру імені Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорку вчені досліджували зразки спинномозкової рідини 18 онкохворих, у яких після перенесеного коронавірусу виникла неврологічна дисфункція (енцефалопатія).

    У пацієнтів минула активна коронавірусна інфекція, тобто вони вважалися вилікуваними. При цьому у всіх досліджуваних був високий рівень цитокінів в спинномозковій рідині.

    «Ми виявили, що у цих пацієнтів було стійке запалення і високий рівень цитокінів в спинномозковій рідині, що пояснює симптоми, які у них були», – пояснюють автори дослідження.

    Цитокінами називають широку категорію білків, які беруть участь у передачі сигналів в імунній системі. При коронавірусі у деяких пацієнтів виробляється надлишок цих білків, що призводить до так званого «цитокінового шторму». Цей стан викликає гостре запалення і може привести до летального результату.

    Потік цих речовин в імунній системі проникає в мозок, викликаючи симптоми енцефалопатії у пацієнтів.

    Вчені прийшли до висновку, що уникнути таких наслідків або хоча б «пом'якшити» їх, допоможуть протизапальні препарати.

    Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський дав пораду щодо вакцинації тим, хто перехворів на коронавірус.

    До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

    Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.

    Теги: медицина лікар хвороби інфекція коронавірус
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