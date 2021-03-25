У Вінницькій області залишилося менше 1000 ліжок для хворих на Covid-19

Кількість хворих з потребою госпіталізації з кожним днем збільшується.

У Вінницькій області станом на 25 березня розгорнуто 3 444 додаткових ліжка для хворих на Covid-19. На цей момент вільних ліжок залишило 958. Про це повідомляє перший заступник Голови облдержадміністрації Наталія Заболотна.

Заболотна зазначає, кількість хворих з потребою госпіталізації з кожним днем збільшується. Тому не варто займатись самолікуванням і при першій же потребі звертатись до сімейного лікаря. В області складений список резерву лікарів, які зможуть допомогти в екстрених випадках.

«За період пандемії ми розгорнули 3 444 додаткових ліжка, більше ніж до 90% з них підведено кисень, але через таку кількість хворих щодня ми й досі перевищуємо допустиму норму їх завантаження – 72,2%. Вільних ліжок 958 – ситуація напружена, але потрібно зберігати спокій та не боятись вакцинуватись – це єдиний вихід», – зазначила в дописі вона.

Заболотна наголосила, що скасовувати дистанційне навчання поки що не планується. Проте кожна громада сама аналізує свою ситуацію та приймає рішення про посилення карантинних обмежень.

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня у Вінницькій області зареєстрували 772 нових випадки інфікування коронавірусом. В Україні – 16 669, що є рекордною кількістю випадків, виявлених за добу.