  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У вінницькому ресторані розстріляли музиканта за «паузу, що затягнулася»

    • Розсилка
    У вінницькому ресторані розстріляли музиканта за «паузу, що затягнулася»

    Дика пригода сталася у Вінниці. Там відвідувач розстріляв музиканта

    Клієнт не сподобався, що затягнулися пауза, і він зажадав від музиканта приступити до виконання музичної композиції. Те відмовився, пославшись на порядок в закладі. Тоді незадоволений клієнт вихопив пістолет і впритул розстріляв людину.

    Після цього відвідувач спокійно вийшов, сів у свій автомобіль і поїхав разом зі своєю сім'єю.

    Потерпілого терміново госпіталізували в лікарню. Медики прооперували потерпілого, витягнувши гумові кулі.

    Читайте також

    Поліцейським вдалося встановити особу зловмисника. Подія кваліфікували, як замах на вбивство.

    Як повідомлялося раніше, житель Росії з рушниці розстріляв поліцейських Астраханській області.

    Местні жителі повідомляють місцеві правоохоронці, що за населеним пунктом ходить незнакомі, в руках у його руїни. Поліцейські увілені подозрітельного людини з оружием у остановки.

    Правоохоронці попросили розв'язати чоловіки віддавати їм, але при прийомі почали стріляти в сторону поліції. Те открыли ответный огонь і убили стрелку. У результаті один з поліцейських отримав огнестрельние рання, йому показується вражаюча допомога.

    Джерело: news.vn.ua

    Читайте також
    Вінниця вбивство ресторан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ