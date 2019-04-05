У вінницькому ресторані розстріляли музиканта за «паузу, що затягнулася»



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Дика пригода сталася у Вінниці. Там відвідувач розстріляв музиканта

Клієнт не сподобався, що затягнулися пауза, і він зажадав від музиканта приступити до виконання музичної композиції. Те відмовився, пославшись на порядок в закладі. Тоді незадоволений клієнт вихопив пістолет і впритул розстріляв людину.

Після цього відвідувач спокійно вийшов, сів у свій автомобіль і поїхав разом зі своєю сім'єю.

Потерпілого терміново госпіталізували в лікарню. Медики прооперували потерпілого, витягнувши гумові кулі.

Поліцейським вдалося встановити особу зловмисника. Подія кваліфікували, як замах на вбивство.

Як повідомлялося раніше, житель Росії з рушниці розстріляв поліцейських Астраханській області.

Местні жителі повідомляють місцеві правоохоронці, що за населеним пунктом ходить незнакомі, в руках у його руїни. Поліцейські увілені подозрітельного людини з оружием у остановки.

Правоохоронці попросили розв'язати чоловіки віддавати їм, але при прийомі почали стріляти в сторону поліції. Те открыли ответный огонь і убили стрелку. У результаті один з поліцейських отримав огнестрельние рання, йому показується вражаюча допомога.

Джерело: news.vn.ua