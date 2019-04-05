Справа «Сармата»: суд продовжив термін досудового розслідування



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Сторона захисту заперечувала щодо продовження терміну досудового розслідування

Прокуратура просила продовжити досудове слідство, аргументуючи необхідністю надання додаткового часу для проведення експертиз, допитів та інших слідчих дій

Печерський райсуд Києва 4 квітня продовжив термін досудового слідства у справі вбивства активіста Віталія Олешка, відомого як «Сармата» ще на один місяць, до 30 червня включно.

Про це повідомляє «Громадське».

Прокуратура просила продовжити досудове слідство, аргументуючи необхідністю надання додаткового часу для проведення експертиз, допитів та інших слідчих дій.

Сторона захисту заперечувала, наголошуючи на тому, що на підозрюваних здійснюється тиск, підозри необґрунтовані, доказів вини їх підзахисних недостатньо, а провести поліграф з ними не дозволяють. За 9 місяців, за словами адвокатів, з підозрюваними так і не проводили слідчих дій, натомість їх постійно перевозять із ІТТ до СІЗО та назад. Також під час засідання було переглянуто відео обшуку у підозрюваного Зеленкіна, де за словами захисників йому правоохоронці підкинули певні речі.

Самі підозрювані підтримали своїх адвокатів. Засідання на прохання підозрюваних Обухова та Власюка провели у закритому режимі.

Нагадаємо, 14 березня суд продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка Михайлу Сігіді.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року.

17 січня Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою чотирьом ймовірним виконавцям вбивства Віталія Олешка «Сармата»: Максиму Владимиренкову та Олександру Обухову на 1 місяць, Артему Матюшину та Миколі Ломаці - на два.

Також Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді - ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка - до 17 березня.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня 2018 року у Харкові правоохоронці затримали мешканця Дніпра Євгена Бродського, якого підозрюють у замовленні вбивства Олешка.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, підозрюваний намагався вилетіти до Туреччини рейсом «Харків – Стамбул».

18 грудня суд заарештував Бродського на два місяці.