У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів



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В ніч на 1 січня у Подільському зоопарку народились одразу троє тваринок

Звіринець поповнився ягням кордючної породи та двійнею камерунських козликів. Малята вже самостійно ходять та почувають себе добре.

Дитинча кордючної вівці перебуває у стаді та не відходить від матері. Малята камерунської кози перевели до теплого приміщення для того, щоб тварини не захворіли. Наразі вони важать трохи більше кілограма, але також пересуваються самостійно.

«Новонароджені тварини та їх мами почувають себе у відмінному стані. Малюки харчуються материнським молоком. Ягня перебуває вже в стаді овець, а козлят ми ізолювали у тепле опалюване приміщення, де утримуються антилопи Канна», - розповів директор Подільського звіринця Євген Ткачик.

Джерело: Vinbazar