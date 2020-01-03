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    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів

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    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів

    В ніч на 1 січня у Подільському зоопарку народились одразу троє тваринок

    Звіринець поповнився ягням кордючної породи та двійнею камерунських козликів. Малята вже самостійно ходять та почувають себе добре.

    Дитинча кордючної вівці перебуває у стаді та не відходить від матері. Малята камерунської кози перевели до теплого приміщення для того, щоб тварини не захворіли. Наразі  вони важать трохи більше кілограма, але також пересуваються самостійно.

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    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів
    У Вінницькому зоопарку серед Новорічної ночі народилося ягня та двоє козликів

    «Новонароджені тварини та їх мами почувають себе у відмінному стані. Малюки харчуються материнським молоком. Ягня перебуває вже в стаді овець, а козлят ми ізолювали у тепле опалюване приміщення, де утримуються антилопи Канна», - розповів директор Подільського звіринця Євген Ткачик. 

    Джерело: Vinbazar

    Вінниця зоопарк тварини
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