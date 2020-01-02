Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вінничани вже другий рік поспіль збираються разом біля Вежі, аби зустріти новий рік

2020-ий мешканці міста знову зібралися на Європейській площі, аби разом відсвяткувати прихід нового року.

Як і раніше, на головному символі міста – Вежі Артинова – показали лазерне шоу під оплески та захоплені вигуки вінничан. А вже за тим, відкорковуючи шампанське, містяни прямо на площі зустріли 2020-ий рік.

Як гуляли біля Вежі – дивіться у фоторепортажі:

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що синоптик розповіла, якою буде погода на Різдво.

Джерело: VЕЖА