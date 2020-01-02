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    Фото

    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж

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    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж

    Вінничани вже другий рік поспіль збираються разом біля Вежі, аби зустріти новий рік

    2020-ий мешканці міста знову зібралися на Європейській площі, аби разом відсвяткувати прихід нового року.

    Як і раніше, на головному символі міста – Вежі Артинова – показали лазерне шоу під оплески та захоплені вигуки вінничан. А вже за тим, відкорковуючи шампанське, містяни прямо на площі зустріли 2020-ий рік.

    Як гуляли біля Вежі – дивіться у фоторепортажі:

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    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
    Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що синоптик розповіла, якою буде погода на Різдво.

    Джерело: VЕЖА

    Вінниця новорічні свята вінничани
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