Як Вінниця зустріла 2020 рік біля Вежі. Фоторепортаж
Вінничани вже другий рік поспіль збираються разом біля Вежі, аби зустріти новий рік
2020-ий мешканці міста знову зібралися на Європейській площі, аби разом відсвяткувати прихід нового року.
Як і раніше, на головному символі міста – Вежі Артинова – показали лазерне шоу під оплески та захоплені вигуки вінничан. А вже за тим, відкорковуючи шампанське, містяни прямо на площі зустріли 2020-ий рік.
Як гуляли біля Вежі – дивіться у фоторепортажі:
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що синоптик розповіла, якою буде погода на Різдво.
Джерело: VЕЖА