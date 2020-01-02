У Польщі зафіксували спалах пташиного грипу, який може загрожувати людям



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Виявлений вірус був підтипом високопатогенного пташиного грипу H5N8

На сході Польщі виявили пташиний грип на індичих фермах.

Про це повідомляє Reuters.

У результаті спалах грипу на фермі можуть забити до 40 тисяч птахів.

«Ветеринарні служби в цій ситуації впроваджують процедури ліквідації вірусів», - повідомляє місцева влада.

Крім того, у радіусі трьох кілометрів можуть постраждати три ферми, повідомив президент Польської асоціації селекціонерів та птахівників Анджей Данієлак. Саме тому від грипу можуть постраждати до 350 тисяч птахів.

Виявлений вірус був підтипом високопатогенного пташиного грипу H5N8. Саме тому він також може загрожувати людям.