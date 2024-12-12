У Вінниці підготували проєкт бюджету на 2025 рік. Куди підуть гроші

Доходи бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік визначено у сумі 6 419 976 492,0 гривні

Виконком Вінницької міської ради затвердив до сесії проект рішення «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік». Про це говориться у документі.

Так, доходи бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік визначено у сумі 6 419 976 492,0 гривні, в тому числі доходи загального фонду бюджету – 6 250 947 078,0 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 169 029 414,0 гривень, в тому числі бюджету розвитку – 52 024 000,0 гривень.

Видатки бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік визначено у сумі 6 519 975 387,0 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету – 5 585 947 891,0 гривня та видатки спеціального фонду бюджету – 934 027 496,0 гривень.

Доходи бюджету Вінницької громади 2025

Податок на доходи фізичних осіб (нараховується з зарплат) 3 257 308 058,00 грн

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 136 500 000,00 грн

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 3 786 300,00 грн

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 216 800,00 грн

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизи, пальне) 583 000 000,00 грн

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України (податок на землю, податок на нерухомість, орендна плата, туристиччний збір, єдиний податок) – 1 888 615 000,00 грн

Інші податки і збори (екологічий податок, надходження від скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів у спеціальних місцях) – 4 040 000,00 грн

Неподаткові надходження (від діяльності комунальних підприємств та розміщення тимчосово вільних коштів місцевих бюджетів) – 232 803 534,00 грн

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 76 438 020,00 грн

Власні надходження бюджетних установ – 101 295 214,00 грн

Доходи від операцій з капіталом – 52 032 600,00 грн

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів – 48 000 000,00 грн

Цільовий фонд підтримки Збройних Сил України та соціально-економічного розвитку Вінницької міської територіальної громади – 11 615 200,00 грн

Видатки бюджету Вінницької громади 2025

Документом визначена сума матеріальної допомоги жителям Вінницької громади:

«Із загальної суми видатків на надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади допомога надається громадянам територіальної громади згідно з рішеннями виконавчого комітету: 2 160 000,0 гривень за пропозиціями депутатів міської ради, з розрахунку не більше 40 000,0 гривень на одного депутата».

Також затверджено загальну чисельність працівників апарату ради та її виконавчих органів, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади, в кількості 901 штатна одиниця та виконавчих органів, які утримуються за рахунок спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади, в кількості 6 штатних одиниць.

«Витрати на утримання апарату ради та її виконавчих органів за рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 656 414 398,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 460 814 832,0 гривні та спеціального фонду в сумі 4 716 037,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 2 103 250,0 гривень».

Передбачено поповнення статутних капіталів комунальних підприємств:

КП «Вінницька транспортна компанія» сумі 21 013 940,0 гривень;

КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» в сумі 2 000 000,0 гривень.

Закладено видатки Бюджету громадських ініціатив в обсязі 20 000 000,0 гривень для фінансування проєктів-переможців конкурсу, який буде проведено в 2025 році, для реалізації цих проєктів в 2026 році.

Одна з найбільших статей видатків – по «Програмі заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 800 000 000,00 гривень.

На фінансову підтримку комунальних ЗМІ (радіо Місто над Бугом і телеканал ВІТА) передбачили 78 754 784,00 гривень.

Розподіл бюджетних видатків на 2025-й рік по головних розпорядниках коштів: