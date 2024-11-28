Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн

420,9 млрд грн уряд направить на соціальний захист

Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що 420,9 млрд грн уряд направить на соціальний захист, 217 млрд грн – на охорону здоров'я, 199 млрд грн – на освіту. Загалом видатки 2025 року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн.

«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», – додав прем’єр-міністр.

Раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня.

Нагадаємо, що 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів.