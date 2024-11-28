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Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік
Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн
фото: Офіс президента

420,9 млрд грн уряд направить на соціальний захист

Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що 420,9 млрд грн уряд направить на соціальний захист, 217 млрд грн – на охорону здоров'я, 199 млрд грн – на освіту. Загалом видатки 2025 року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн.

«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», – додав прем’єр-міністр.

Раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня.

Нагадаємо, що 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів.

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Теги: економіка бюджет Держбюджет Володимир Зеленський Україна президент Денис Шмигаль

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