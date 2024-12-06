Бюджет столиці на 2025 рік ухвалено. Куди підуть 90 млрд?

Бюджет Києва на 2025 рік – 90 млрд грн

Київрада ухвалила бюджет на наступний рік

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2025 рік.

Загальна сума бюджету Києва на наступний рік – понад 90 млрд грн.

Це кошти, які дозволять забезпечити фінансово найважливіші сфери та проєкти навіть в умовах війни:

Освіта – майже 32,4 млрд грн.

Транспорт – понад 18,6 млрд грн.

Житлово-комунальна сфера – понад 7 млрд грн.

Соціальний захист – майже 10 млрд грн.

Медицина – майже 6,5 млрд грн.

Окрема увага, як зазначив Віталій Кличко, – підтримці наших Захисників і Захисниць. На матеріально-технічне забезпечення військових частин у бюджеті закладено 5 млрд грн, і ця сума буде збільшуватися.

Цей бюджет – наш спільний крок для подальшої підтримки наших військових та забезпечення життєдіяльності міста для кожного мешканця.

Разом працюємо на Перемогу і розвиток нашого міста!