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Вікторія Муха Депутатка Київради

Бюджет столиці на 2025 рік ухвалено. Куди підуть 90 млрд?

glavcom.ua
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Бюджет Києва на 2025 рік – 90 млрд грн
фото: kyivcity.gov.ua

Київрада ухвалила бюджет на наступний рік

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2025 рік.

Загальна сума бюджету Києва на наступний рік – понад 90 млрд грн.

Це кошти, які дозволять забезпечити фінансово найважливіші сфери та проєкти навіть в умовах війни:

  • Освіта – майже 32,4 млрд грн.
  • Транспорт – понад 18,6 млрд грн.
  • Житлово-комунальна сфера – понад 7 млрд грн.
  • Соціальний захист – майже 10 млрд грн.
  • Медицина – майже 6,5 млрд грн.

Окрема увага, як зазначив Віталій Кличко, – підтримці наших Захисників і Захисниць. На матеріально-технічне забезпечення військових частин у бюджеті закладено 5 млрд грн, і ця сума буде збільшуватися.

Цей бюджет – наш спільний крок для подальшої підтримки наших військових та забезпечення життєдіяльності міста для кожного мешканця.

Разом працюємо на Перемогу і розвиток нашого міста!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Київ столиця бюджет місто Київрада

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