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Київ затвердив бюджет столиці на 2025 рік

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ затвердив бюджет столиці на 2025 рік
Пріоритетом наступного року лишається створення безпечних умов навчання та перебування учнів і вихованців у освітніх закладах
фото: Київська міська рада

Капітальні видатки буде спрямовано на реконструкцію об’єктів критичної інфраструктури

Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 90 млрд грн. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Бюджет збалансований. Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проекти. Щоб ми могли і військовим допомагати, і забезпечувати життєдіяльність столиці», – додав він.

У 2025 році за Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів інфраструктури Києва спрямують 14 млрд грн. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні Київської міської ради.

Як повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА, на капітальні вкладення будуть спрямовані 4 млрд грн, на капітальний ремонт – 10 млрд грн. 

У наступному році кошти направлять, зокрема, на відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок військової агресії та на оновлення житлового фонду, а саме на капітальні ремонти, модернізацію і заміну ліфтів, заходи з безбар’єрності та енергоефективності, облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Продовжать роботи також на об’єктах шляхової мережі та дорожньо-транспортної інфраструктури.

Капітальні видатки спрямують на реконструкцію об’єктів критичної інфраструктури, безперебійна робота яких важлива не лише для столиці, а й для київського регіону. 

Пріоритетом наступного року лишається створення безпечних умов навчання та перебування учнів і вихованців у освітніх закладах. Для цього у Програмі передбачили будівництво укриттів у закладах освіти та споруд подвійного призначення.

Окрім цього, наступного року місто продовжить створення та оновлення центрів і закладів соціальної підтримки та реабілітації, модернізацію закладів охорони здоров’я.

Також  депутати Київради підтримали зміни до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам», якими збільшили фінансування на наступний рік на 760 млн грн. 

«Лише станом на 1 жовтня цього року звернулися понад 90 тисяч громадян, які потребують матеріальної допомоги. Це малозабезпечені кияни та ВПО, а також люди, які опинились у складних життєвих обставинах. На жаль, ця кількість зростає: станом на вересень таких звернень було 83 тисячі. Тож завдяки збільшенню фінансування програми ми зможемо охопити більше людей, які потребують підтримки. Зокрема, це стосується послуг супроводу під час інклюзивного навчання, денного догляду для дітей з інвалідністю та паліативного догляду», – зазначила Марина Хонда.

Загалом же, за її словами, фінансування програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025–2027 роки збільшили на 2,4 млрд грн.

Теги: Київ бюджет

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