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Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей
Зловмисник вигадав для дівчат покарання-збочення 
фото з відкритих джерел

55-річного чоловіка раніше звільнили з художньої школи, тож він продовжив збиткуватися із дітей вдома 

Днями Вінницю сколихнула жахлива історія. 55-річний вчитель малювання під прикриттям художнього гуртка понад 10 років розбещував  дітей у себе вдома. Його затримали. З'ясувалося, що кількість постраждалих може бути десятки. У мережі дівчата розповідають історії, які вони пережили багато років тому: вчитель душив, цілував, торкався тіла, вигадував покарання-збочення та освідчувався в коханні. Про це пише ТСН.

«Художника» звати Олександр Шарамук-Балаганов 

Він представлявся учням Шурою. На своїх сторінках у соціальних мережах розповідає, що закінчив художню школу та навчався в училищі за спеціальністю столяр.

Від 2005 року «художник» працював у Вінницькій дитячій художній школі завхозом. Однак звідти його звільнили після рішення суду, адже знущався з дівчинки, розповіла мама колишньої учениці. 

«Він займається цим не 10 років, а набагато більше. Років 10 тому йому суд заборонив працювати в художній школі. Тому він займався вдома. Я тоді була свідком зі сторони дівчинки, над якою він знущався. Через пів року мені сказали, що Шурік не у в'язниці», – розповіла Діана.

Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей фото 1

Постраждала тоді, вже повнолітня Аліна каже, що вчитель ледве її не вбив. Був суд і розслідування. Чоловіка посадили, але вже через пів року випустили із в'язниці, згадує дівчина. 

Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей фото 2

Пропонував безкоштовні заняття та замилював очі

Після звільнення з художньої школи чоловік оголосив про відкриття «приватної благодійної школи-студії «СтРиЖи» у себе вдома. Заняття пропонував для усіх охочих віком від чотирьох років. На своїй сторінці в мережі вчитель пише, що перший місяць навчання у нього безкоштовний, але за однієї умови: тільки для тих, хто згодиться в подальшому займатись в студії.  

Дівчата, які у різні роки навчалися в чоловіка, розповідають, що він розповсюджував оголошення про свій гурток та роздавав візитівки на вулицях. Деякі батьки навіть рекомендували його іншим, бо добре замилював очі, згадує ще одна постраждала. Більшість підкупляла ціна. 

Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей фото 3

«В художньому салоні в центрі Вінниці мамі дали візитку цього чоловіка. Ми разом прийшли на знайомство. Проспілкувались кілька годин. Чоловік показував свої картини, ділився життєвими історіями, навіть тим, що він розлучений і живе з матір'ю. Головною, як би я зараз сказала, «приманкою», були 10 безкоштовних занять. Тоді для моєї родини це було досить вигідно – сподобалося б, ходила б далі. А якщо ні, ми нічого не втратили», – розповіла постраждала Анастасія. 

Дівчата кажуть, що «художник» давав гроші на солодощі, щоб підкупити дітей. А також передавав подарунки батькам.

«Коли зібралась йти, Шура простягнув картину для мого батька на честь його дня народження. У нього був окремий блокнот із записами днів народжень дітей, їхніх батьків і номерами телефонів», – згадує Анастасія.

Дітям було соромно та страшно

Постраждалі кажуть, що розповідати батькам про те, що відбувалося на заняттях, було соромно. Комусь страшно, бо чоловік погрожував.  

«Він дивився і оцінював, наскільки дітям страшно розказати батькам. Наскільки в батьків з дітьми недовірчі стосунки. І коли розумів, що йде до того, що розкажуть, починав погрози. «Я скажу, що ти на уроках не слухаєшся», і щось типу такого: «Кому повірять, тобі чи мені?», –розповіла постраждала Тетяна.

Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей фото 4

У чоловіка були «покарання» за погану поведінку, які були схожі на ігри. «Художник» називав їх «кісточка», «палітра» та «карандаш». 

Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей фото 5

«Коли ти погано себе поводиш чи вередуєш, ти отримуєш такі покарання. Виглядало це так. Карандаш – перераховував ребра пальчиками дівчат. З самого верху в самий низ. Кісточка – перевертав і тримав за ноги, волоссям наче кісточкою мотиляв по підлозі, і неважливо, чи ти в штанцях, чи ти в спідничці. Ми сміялись, це виглядало як гра. А розповідати батькам про покарання – це як розповісти про погану поведінку на уроках», – розповіла Діана. 

Душив і зізнавався ученицям у коханні

Декілька дівчат кажуть, що вже у старшому віці отримували від чоловіка великі повідомлення у соціальних мережах. У них вчитель зізнавався у коханні. 

«Ця людина душила мене в дитинстві, коли ми залишилися вдвох. Підійшов сзаду і схопив за шию, підняв мене, тримаючи голову, близько хвилини, зі всієї сили. Я посиніла і думала, що на цьому кінець. Втрачала свідомість... Але в один момент пощастило, коли повернулася моя подруга. Я пам'ятаю його обличчя, знаю його сторінку. Я в шоці, як так багато часу потому тільки зараз його затримали. Багатьох моїх знайомих він заманив до себе на заняття. І думаю, там точно не обійшлося без сексуального насильства», – розповіла Евеліна. 

Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей фото 6


 
«Маю близько десяти знайомих, які у різний період до нього ходили, і які у різній мірі від нього постраждали. Мені банально пощастило бувати на його уроках з друзями хлопцями. До речі, до хлопців він теж чіплявся», – розповіла ще одна дівчинка з Вінниці. 

Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей фото 7

Як викрили та затримали чоловіка

«Художника» затримали після звернення до поліції батьків постраждалої дитини. Однак, попри безліч історій про знущання чоловіка в мережі, у поліції поки є свідчення лише двох потерпілих. Враховуючи час, протягом якого затриманий вчиняв злочини, а це понад 10 років, деякі постраждалі вже повнолітні. 

Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей фото 8

Громадян, які стали жертвами чоловіка, але раніше не звертались до поліції за допомогою, у поліції закликають зробити це зараз. Також просять батьків, діти яких відвідували «художній гурток», поспілкуватись з ними. 

Якщо вам відома будь-яка інформація або ж ви стали потерпілим від дій цього чоловіка, зателефонуйте за номером слідчої +380 96 439 8445 (Мартинюк Катерина).

Конфіденційність гарантованf.

Теги: вчитель гроші звільнення знущання історія навчання розслідування солодощі художник чоловік Вінниця

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