Скандал у Вінниці: самопроголошений учитель підозрюється у розбещенні дітей

55-річного чоловіка раніше звільнили з художньої школи, тож він продовжив збиткуватися із дітей вдома

Днями Вінницю сколихнула жахлива історія. 55-річний вчитель малювання під прикриттям художнього гуртка понад 10 років розбещував дітей у себе вдома. Його затримали. З'ясувалося, що кількість постраждалих може бути десятки. У мережі дівчата розповідають історії, які вони пережили багато років тому: вчитель душив, цілував, торкався тіла, вигадував покарання-збочення та освідчувався в коханні. Про це пише ТСН.

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«Художника» звати Олександр Шарамук-Балаганов

Він представлявся учням Шурою. На своїх сторінках у соціальних мережах розповідає, що закінчив художню школу та навчався в училищі за спеціальністю столяр.

Від 2005 року «художник» працював у Вінницькій дитячій художній школі завхозом. Однак звідти його звільнили після рішення суду, адже знущався з дівчинки, розповіла мама колишньої учениці.

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«Він займається цим не 10 років, а набагато більше. Років 10 тому йому суд заборонив працювати в художній школі. Тому він займався вдома. Я тоді була свідком зі сторони дівчинки, над якою він знущався. Через пів року мені сказали, що Шурік не у в'язниці», – розповіла Діана.

Постраждала тоді, вже повнолітня Аліна каже, що вчитель ледве її не вбив. Був суд і розслідування. Чоловіка посадили, але вже через пів року випустили із в'язниці, згадує дівчина.

Пропонував безкоштовні заняття та замилював очі

Після звільнення з художньої школи чоловік оголосив про відкриття «приватної благодійної школи-студії «СтРиЖи» у себе вдома. Заняття пропонував для усіх охочих віком від чотирьох років. На своїй сторінці в мережі вчитель пише, що перший місяць навчання у нього безкоштовний, але за однієї умови: тільки для тих, хто згодиться в подальшому займатись в студії.

Дівчата, які у різні роки навчалися в чоловіка, розповідають, що він розповсюджував оголошення про свій гурток та роздавав візитівки на вулицях. Деякі батьки навіть рекомендували його іншим, бо добре замилював очі, згадує ще одна постраждала. Більшість підкупляла ціна.

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«В художньому салоні в центрі Вінниці мамі дали візитку цього чоловіка. Ми разом прийшли на знайомство. Проспілкувались кілька годин. Чоловік показував свої картини, ділився життєвими історіями, навіть тим, що він розлучений і живе з матір'ю. Головною, як би я зараз сказала, «приманкою», були 10 безкоштовних занять. Тоді для моєї родини це було досить вигідно – сподобалося б, ходила б далі. А якщо ні, ми нічого не втратили», – розповіла постраждала Анастасія.

Дівчата кажуть, що «художник» давав гроші на солодощі, щоб підкупити дітей. А також передавав подарунки батькам.

«Коли зібралась йти, Шура простягнув картину для мого батька на честь його дня народження. У нього був окремий блокнот із записами днів народжень дітей, їхніх батьків і номерами телефонів», – згадує Анастасія.

Дітям було соромно та страшно

Постраждалі кажуть, що розповідати батькам про те, що відбувалося на заняттях, було соромно. Комусь страшно, бо чоловік погрожував.

«Він дивився і оцінював, наскільки дітям страшно розказати батькам. Наскільки в батьків з дітьми недовірчі стосунки. І коли розумів, що йде до того, що розкажуть, починав погрози. «Я скажу, що ти на уроках не слухаєшся», і щось типу такого: «Кому повірять, тобі чи мені?», –розповіла постраждала Тетяна.

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У чоловіка були «покарання» за погану поведінку, які були схожі на ігри. «Художник» називав їх «кісточка», «палітра» та «карандаш».

«Коли ти погано себе поводиш чи вередуєш, ти отримуєш такі покарання. Виглядало це так. Карандаш – перераховував ребра пальчиками дівчат. З самого верху в самий низ. Кісточка – перевертав і тримав за ноги, волоссям наче кісточкою мотиляв по підлозі, і неважливо, чи ти в штанцях, чи ти в спідничці. Ми сміялись, це виглядало як гра. А розповідати батькам про покарання – це як розповісти про погану поведінку на уроках», – розповіла Діана.

Душив і зізнавався ученицям у коханні

Декілька дівчат кажуть, що вже у старшому віці отримували від чоловіка великі повідомлення у соціальних мережах. У них вчитель зізнавався у коханні.

«Ця людина душила мене в дитинстві, коли ми залишилися вдвох. Підійшов сзаду і схопив за шию, підняв мене, тримаючи голову, близько хвилини, зі всієї сили. Я посиніла і думала, що на цьому кінець. Втрачала свідомість... Але в один момент пощастило, коли повернулася моя подруга. Я пам'ятаю його обличчя, знаю його сторінку. Я в шоці, як так багато часу потому тільки зараз його затримали. Багатьох моїх знайомих він заманив до себе на заняття. І думаю, там точно не обійшлося без сексуального насильства», – розповіла Евеліна.





«Маю близько десяти знайомих, які у різний період до нього ходили, і які у різній мірі від нього постраждали. Мені банально пощастило бувати на його уроках з друзями хлопцями. До речі, до хлопців він теж чіплявся», – розповіла ще одна дівчинка з Вінниці.

Як викрили та затримали чоловіка

«Художника» затримали після звернення до поліції батьків постраждалої дитини. Однак, попри безліч історій про знущання чоловіка в мережі, у поліції поки є свідчення лише двох потерпілих. Враховуючи час, протягом якого затриманий вчиняв злочини, а це понад 10 років, деякі постраждалі вже повнолітні.

Громадян, які стали жертвами чоловіка, але раніше не звертались до поліції за допомогою, у поліції закликають зробити це зараз. Також просять батьків, діти яких відвідували «художній гурток», поспілкуватись з ними.

Якщо вам відома будь-яка інформація або ж ви стали потерпілим від дій цього чоловіка, зателефонуйте за номером слідчої +380 96 439 8445 (Мартинюк Катерина).

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