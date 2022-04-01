Російські школярі «здали» вчительку, яка розповіла їм правду про війну в Україні

Учні пензенського училища олімпійського резерву здали поліції викладачку, яка розповіла їм правду про війну і тоталітаризм в Росії

Російська учителька з Пензи може сісти на 10 років за правдиву інформацію про війну, яку вона розповіла школярам

55-річна викладачка англійської мови в пензенському училищі олімпійського резерву Ірина Ген стала жертвою новітніх «павліків морозових» (Павлік Морозов – радянський міф про хлопчика, який начебто здав своїх батьків-опозиціонерів комуністичній владі – ред.). Про це пише видання Penza Post.

Учителька, відповідаючи ученицям восьмого класу на питання, чому вони не можуть поїхати на чемпіонат Європи (одна із школярок займається карате, інша – плаванням), пояснила, що причина – в поведінці самої Росії. «Ми – країна-ізгой, ми – Північна Корея», – заявила Ген. Вона розповіла восьмикласницям, що у російсько-українській війні винна сама Росія, яка прийшла на територію суверенної держави, на територію, якою керує суверенний уряд, і розпочала військові дії.

«Західну Україну бомбардували, уявляєте. Західну Україну! Вона тут причому?» – емоційно розкритикувала дії власних збройних сил учителька англійської мови. Коли ж дівчата заявили, що в історії війною «є багато тонкощів», викладачка апелювала: «Я читаю сто, двісті різних незалежних джерел, а ви жодного не прочитали».

Ірина Ген запевнила школярів, що Росія є тоталітарною державою: «Ми всі сядемо на 15 років, і я також «від’їду» на 15 років» (за правдиві слова про війну – ред.).

Учні записали розмову із учителькою на диктофон. Аудіозапис викладено, зокрема, на Telegram-каналі Baza.

Запис також отримали працівники російських правоохоронних органів. 30 березня Ірину Ген затримали. Проти неї відкрили кримінальну справу за новою статтею 207.3 Кримінального кодексу Росії, про «фейки щодо дій збройних сил РФ». За цією статтею жінка може отримати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що ще 4 березня Державна дума Росії ухвалила відразу у трьох читаннях законопроєкт про кримінальну відповідальність за так звані «фейки» про дії російських збройних сил в Україні. Він передбачає значні терміни позбавлення волі.