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У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей
Червенко забрали в поліцію прямо під час уроку 
фото з відкритих джерел

Педагог не хотіла поширювати пропаганду учням 

У Москві просто у школі затримали вчительку Тетяну Червенко. Тетяну затримали під час занять у школі №1747 та відвезли до поліції. Точна причина невідома, але швидше за все, приводом послужила відмова вчительки проводити «Розмови про важливе». Про це пишуть російські Telegram-канали.

Імовірно, на освітянку донесла директорка школи та членкиня «Єдиної Росії» Марина Сотникова. Тетяна 26 вересня відмовилася проводити «Розмову про важливе» та розповідати про буцімто хороше життя російських пенсіонерів та про «допомогу» російських окупантів мешканцям Донбасу. Натомість був звичайний урок математики.

Після цього Тетяна дала інтерв'ю каналу «Дощ», де розповіла про саботаж «Розмов про важливе» та про те, що половина батьків її учнів негативно ставиться до цих уроків. Директорка школи за це оголосила вчительці догану.

У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей фото 1
У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей фото 2

Наразі педагога відпустили з відділення поліції. Тетяні видали застереження та спробували взяти пояснення з приводу інтерв'ю, яке вона дала «Дощу». 

Нагадаємо, раніше у Москві правоохоронці затримали і допитали 10-річну дівчинку через аватарку з жовто-синіми квітами. 

Як повідомлялося, із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. У деяких школах не вистачає 80% педагогічного складу, причому їдуть і вчителі, і вчительки. Приватні школи опиняються на межі закриття. Забирають навіть заслужених учителів. На запит Держдуми зробити для вчителів бронь, міноборони Росії відповіло відмовою.

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Теги: росія війна Telegram

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