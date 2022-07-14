Удар по Вінниці: Нацполіція оновила дані про загиблих та зниклих безвісти (фото, відео)

Усього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб

Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених

Станом на 17:00 виявили тіла 22 загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці. Лише шістьох з них наразі вдалося ідентифікувати. Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

«Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Нагадую номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00.

Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих», – повідомив Клименко.

Клименко також додав, що усього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб. Крім того, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей. Ударами пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.

Поліцейські перекрили та взяли під охорону цей район, щоб правоохоронці мали змогу ретельно зібрати необхідні докази воєнних злочинів російської федерації та вберегти вцілілі приміщення від можливих мародерів.

Нагадаємо, вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.