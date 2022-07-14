Обстріл Вінниці: мама з донькою зняли відео за годину до трагедії

Під час повітряної тривоги мама з дитиною йшли на розвиваючі заняття

Під час ракетних обстрілів Вінниці, сьогодні, 14 липня, загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики. Фото матері з донькою оприлюднила в мережі Ліна Дешвар.

«На фото пані Ірина з донькою Лізою. Вони були в центрі під час ракетних обстрілів. Ліза померла на місці. Пані Ірина перебуває наразі в реанімації... Тримаємо кулачки за матір. Вічна пам'ять Лізі... Спочивай з миром...», – йдеться у дописі.

Як повідомляють у мережі, під час повітряної тривоги мама з дитиною йшли на розвиваючі заняття. Також дописувачі у коментарях розмістили відео з маленькою Лізою, яке було знято незадовго до трагедії.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Станом на 14:00 було відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.