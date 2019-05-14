Усім учасникам рейдерського захоплення консервного заводу у Вінниці повідомлено про підозру



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13 травня близько 300 осіб незаконно проникли на територію «Вінницького консервного заводу». Невідомі, застосовуючи фізичне насильство до працівників охорони, захопили установу. Правопорушники чинили опір поліції, використовуючи каміння та піротехніку.

Зусиллями правоохоронців спроба рейдерського захоплення була припинена. Затримано 54 особи. Прокуратурою Вінницької області всім зловмисникам повідомлено про підозру. Слідство щодо встановлення інших учасників та організаторів триває.

Вінницька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового заворушення, що відбулось у вечірній час 13.05.2019 на території підприємства «Вінницький консервний завод», супроводжувалось захопленням будівель та споруд заводу, знищенням майна та використанням предметів, що застосовувались як зброя.

За результатами проведення першочергових слідчих дій встановлено, що організована, з метою вчинення масового заворушення група осіб, загальною кількістю близько 300 осіб, 13.05.2019 близько 20:00 год, застосовуючи фізичне насильство до охоронців підприємства «Вінницький консервний завод» та пошкоджуючи його майно, проникли на територію підприємства й захопили вказану установу.

Завдяки принциповій та обґрунтованій позиції Вінницької місцевої прокуратури усім затриманим на місці події особам, серед яких троє неповнолітніх, що брали участь у вчиненні вищевказаного злочину, складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України – тобто, активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, захопленням будівель та споруд, опором представникам влади із застосуванням предметів, які використовувались як зброя.

Крім того, Вінницькою місцевою прокуратурою підготовлено та скеровано до суду клопотання відносно підозрюваних про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

Наразі слідство триває, вживаються заходи до встановлення інших учасників та організаторів вчинення злочину.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про рейдерське захоплення заводу у Вінниці, під час якого силовики затримали 50 молодиків.