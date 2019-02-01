В центрі Вінниці BMW «таранив» трамвай
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Лихий маневр закінчився зіткненням
Близько 11.00 сьогодні, 1 лютого, у Вінниці на вулиці Пирогова автомобіль BMW фактично таранив трамвай, який направлявся до зупинки «Лікарня ім. Пирогова».
Можна припустити, що водій іномарки намагався під’їхати до парковки біля медичного закладу.
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Судячи зі світлин, не зовсім зрозуміло, звідки їхала машина. Не виключно, що розподільну смугу вона перетинала у забороненому місці.
Але це мають з’ясувати у патрульній поліції.
Джерело: naparise.com