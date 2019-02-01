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    В центрі Вінниці BMW «таранив» трамвай

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    В центрі Вінниці BMW «таранив» трамвай

    Лихий маневр закінчився зіткненням

    Близько 11.00 сьогодні, 1 лютого, у Вінниці на вулиці Пирогова автомобіль BMW  фактично таранив трамвай, який направлявся до зупинки «Лікарня ім. Пирогова».

    Можна припустити, що водій іномарки намагався під’їхати до парковки біля медичного закладу.

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    Судячи зі світлин, не зовсім зрозуміло, звідки їхала машина. Не виключно, що розподільну смугу вона перетинала у забороненому місці.

    Але це мають з’ясувати у патрульній поліції.

    Джерело: naparise.com

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