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    У Вінниці мікроавтобус збив підлітка

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    У Вінниці мікроавтобус збив підлітка

    Дитина раптово вибігла на дорогу

    У Вінниці 31 січня в ДТП постраждала дитина. Аварія сталася на вулиці Зулінського на зупинці громадського транспорту, повідомляють очевидці в соцмережах.

    З їхніх слів, підліток перебігав дорогу не по «зебрі», а неподалік неї. У цей час водій мікроавтобуса «Mercedes» допустив наїзд на школяра. 12-річного потерпілого госпіталізували до лікарні.

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    За попередньою інформацією, водій освідуваний поліцією, і тест підтвердив тверезість керманича.

    Джерело: i-vin.info

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