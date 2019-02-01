У Вінниці мікроавтобус збив підлітка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дитина раптово вибігла на дорогу

У Вінниці 31 січня в ДТП постраждала дитина. Аварія сталася на вулиці Зулінського на зупинці громадського транспорту, повідомляють очевидці в соцмережах.

З їхніх слів, підліток перебігав дорогу не по «зебрі», а неподалік неї. У цей час водій мікроавтобуса «Mercedes» допустив наїзд на школяра. 12-річного потерпілого госпіталізували до лікарні.

За попередньою інформацією, водій освідуваний поліцією, і тест підтвердив тверезість керманича.

Джерело: i-vin.info