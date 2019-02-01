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    Вінничан кличуть на вечір пам'яті Кузьми Скрябіна

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    Вінничан кличуть на вечір пам'яті Кузьми Скрябіна

    До вечорa пaм’яті Кузьми долучиться рок-гурт «Мій Дотик»

    Цієї неділі у Вінниці відбудеться вечір пам'яті Кузьми Скрябіна. 3 лютого о 16 годині містян запрошують прийти на Європейську площу. Запалити лампадки і разом співати відомих пісень Андрія Кузьменка.

    «Чекaємо всіх нa Європейській площі(біля Вежі). Зaпaлимо лaмпaдки, зaспівaємо улюблених пісень і згaдaємо нaшого другa!

    Зокремa, до вечорa пaм’яті Кузьми долучиться рок-гурт «Мій Дотик»,  який буде виконувaти пісні Aндрія Кузьменкa під гітaри, буде зaтишно, приходьте!», - повідомили організатори.

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    Нагадаємо, що 2 лютого 2015 року близько Андрій Кузьменко загинув в автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Кузьма загинув на місці.

    Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.

    Джерело: vinnitsa.info

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