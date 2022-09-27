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Військовий оркестр зіграв на руїнах Будинку офіцерів у Вінниці: емоційне відео

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Військовий оркестр зіграв на руїнах Будинку офіцерів у Вінниці: емоційне відео
Після перемоги все відбудуємо, та не забудемо жодного злочину окупантів 
скріншот із відео

У липні рашисти вдарили ракетами по центру Вінниці 

У Вінниці, в дворі зруйнованого російськими ракетами Будинку офіцерів, зіграв військовий оркестр Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил Збройних сил України. Відео опублікували в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

«Наш Будинок офіцерів, наша рідна сцена... де залишились найтепліші спогади творчих експериментів, натхненних думок, та концертного життя нашого колективу Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України. І хоча наше рідне місце зараз понівечене підступним ракетним ударом ворогів – точно знаємо, що неодмінно все відбудуємо! А концертний зал, де залишилась частинка нашої душі буде наповнений численними глядачами, а не уламками ворожих снарядів...», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня Росія скинула три ракети на Вінницю. Обстрілу зазнали Будинок офіцерів, будинок побуту «Ювілейний», медичний центр «Нейромед», площа Перемоги та десятки будівель поблизу.  

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Теги: будинок відео рашисти сцена Вінниця

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