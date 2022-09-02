У Вінниці СБУ арештувала масштабний бізнес олігарха з оточення Путіна (фото)

Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності

Служба безпеки України ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) активів одного з підконтрольних РФ підприємств на суму понад 2 млрд грн. Йдеться про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії, повідомляє пресслужба СБУ.

Власником компанії є російський олігарх, член політичної партії «Едіная Росія».

Зокрема, в управління держави перейшли:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд. грн;

готова продукція та сировина, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах.

Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника.

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Завдяки втручанню СБУ схему було викрито та зупинено. Арешт активів відбувався у межах кримінального провадження. Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ викрила агітаторів, які зі Львова працювали на «ЛНР». Також суд відправив за грати коригувальника ракетних ударів по аеродрому «Краматорськ». Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила агентів РФ, які готували державний переворот в Україні. Фінансувати їхню діяльність май Віктор Медведчук, проте він кинув їх.