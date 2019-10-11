Тінь Кремля висить над взаєминами Білорусі та України

Велика вразливість і залежність Мінська від РФ не дає надії на встановлення повноцінних добросусідських відносин України з Білоруссю

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Недавняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко ставит больше вопросов, чем дает ответов.

Соседняя Беларусь интересна для Украины не только в политическом или экономическом плане, но и в плане безопасности. Поскольку, если Путин все же примет решение аннексировать Беларусь, то Украина станет более уязвимой с военной точки зрения (расстояние от белорусской территории до Киева меньше чем 150 километров).

Можно сказать, что для президента Зеленского эта встреча была полезна и тем, что проведя первые переговоры с таким опытным политиком, как Лукашенко он, может убедиться, что за нейтральную позицию Минска по многим стратегическим вопросам он должен еще побороться.

В то же время, учитывая энергетическую и политическую зависимость Лукашенко от Москвы, Зеленский должен бы понять, что президент Беларуси не является полностью самостоятельной политической фигурой, как бы он не хотел убедить президента Украины в обратном.

А это означает, что Беларусь и дальше будет голосовать в ООН за резолюции, которые будут выгодны Путину, проявляя солидарность с Кремлем по ключевым геополитическим вопросам. Включая те, которые напрямую затрагивают стратегические важные для Украины направления. И тут Лукашенко никогда не будет союзником Украины.

Также Лукашенко не будет союзником Киева, если Путин решит резко увеличить количество российских военных на территории Беларуси. Просто по той причине, что не сможет этому реально противостоять (у Минска будет непростой выбор, согласиться с этим добровольно, или же Москва сделает это без согласования с ним).

Несмотря на то, что Лукашенко нельзя считать полной марионеткой Путина, его большая уязвимость и зависимость от России не дает надежды на установление полноценных добрососедских отношений с Беларусью, которая отчаянно маневрируя, все равно дрейфует в сторону Москвы.

Таким образом, максимум, на что может рассчитывать Киев, это что Минск будет пытаться придерживаться кажущегося нейтралитета во второстепенных вопросах.

Не может Лукашенко, который является союзником России, одновременно стать союзником и Украины. Так не бывает.

Тень Кремля висит над взаимоотношениями Беларуси и Украины, и от этого никуда не деться. В то же время, для Украины важна поддержка каждого соседнего государства, ибо Путин всегда реагирует на подобного рода вещи.

Скорее всего, Украине и Беларуси удастся поддерживать на прошлом уровне торговый оборот между двумя странами. А рассчитывать на большее не приходится. Лукашенко сам находится в «подвешенном» состоянии. Хотя для него сегодня видимость партнерских и дружественных взаимоотношений Беларуси с Украиной куда важнее, чем для Киева, который за годы гибридной войны с Россией мог наглядно убедиться, что часто слова и обещания Лукашенко диаметрально расходятся с тем, что он реально делает.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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