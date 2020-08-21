Вінничанам повідомили программу святкування Дня Незалежності



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Заходи, які відбудуться у Вінниці до Дня Прапора та Дня Незалежності України

23 серпня у День Прапора України на майдані Незалежності відбудеться церемонія підняття державного стягу. Вона розпочнеться о 10:00. А 24 серпня, у День Незалежності України відбудеться церемонія покладання квітів до Вічного Вогню, пам’ятного знаку «Небесній Сотні та Героям ООС» на Меморіалі Слави. Захід розпочнеться о 10:00.

Про це інформує пресслужба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».

Прапор на майдані Незалежності піднімуть підполковник запасу Олег Климбовський та начальник артилерії першої окремої танкової бригади, полковнику запасу Анатолій Таранюк.

Олег Климбовський проходив службу у Збройних Силах України з 1987 по 2019 рік. У 2014-2015 роках захищав незалежність та територіальну цілісність батьківщини на території Донецької та Луганської областей. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та іншими відомчими відзнаками.

Анатолій Таранюк проходив службу у Збройних Силах України з 1991 по 2018 рік. Захищав незалежність нашої держави на сході України з червня 2014 року. Брав участь в бойових діях в Луганському аеропорту, в районі населених пунктів Луганськ, Металіст, Щастя, Станиця Луганська, Мар’інка, Попасна. Нагороджений відзнаками Міністра оборони України «За військову доблесть» та іншими відомчими відзнаками.

А у День Незалежності о 10:00 на Європрейській площі розпочнеться церемонія покладання квітів до Вічного Вогню та пам’ятного знаку «Небесній Сотні та Героям ООС» на Меморіалі Слави.

Також до Дня Незалежності та Дня Прапора України заклади культури проведуть ряд онлайн-заходів з 8:00 до 21:00 год. Їх можна буде подивитись на вебресурсах цих закладів та на сторінці VinCulture Code у фейсбуці в зазначені дні. Серед них – виставки, поетичний вернісаж, флешмоби, онлайн-конкурс тощо. Детально з програмою заходів можна ознайомитись на афіші.