У День Незалежності центр Києва перекриють: як курсуватиме транспорт (схеми)
На вулицях Києва чергуватимуть евакуатори
У понеділок, 24 серпня, у зв’язку із відзначенням 29-ї річниці незалежності України в центрі Києва обмежать рух усіх видів транспорту. А на вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.
Зокрема, рух буде обмежено на:
- вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка),
- б-рі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі),
- вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі),
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик),
- вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівської),
- вул. Михайлівській, Володимирському узвозі.
Із початку руху і до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме із змінами. Зокрема, автобуси маршрутів рухатимуться:
- № 24 – від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;
- № 62 – від Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. Лобановського;
- № 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
- № 118 – від ст. м «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м «Політехнічний інститут» до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки, далі за діючим маршрутом.
Тролейбуси маршрутів курсуватимуть:
- №№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;
- № 6 – від Мінського масиву до ст. м «Лук’янівська»;
- №№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Маршрутні таксі їздитимуть:
- № 189 – від вул. Ірпінська – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
- № 231 – від вул. Кадетський Гай до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
- № 429 – вул. Тулузи до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
- № 433 – від вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
- № 575 – від вул. Сирецької до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).
Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.
Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.
Традиційно, з нагоди свята центральну частину столиці прикрасять святковою ілюмінацією.