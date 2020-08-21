У День Незалежності центр Києва перекриють: як курсуватиме транспорт (схеми)



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Рух Хрещатиком буде обмежено від Бессарабської площі до Європейської площі

На вулицях Києва чергуватимуть евакуатори

У понеділок, 24 серпня, у зв’язку із відзначенням 29-ї річниці незалежності України в центрі Києва обмежать рух усіх видів транспорту. А на вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Зокрема, рух буде обмежено на:

вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка),

б-рі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі),

вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі),

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик),

вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівської),

вул. Михайлівській, Володимирському узвозі.

Із початку руху і до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме із змінами. Зокрема, автобуси маршрутів рухатимуться:

№ 24 – від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;

– від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського; № 62 – від Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. Лобановського;

№ 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 118 – від ст. м «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м «Політехнічний інститут» до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки, далі за діючим маршрутом.

Тролейбуси маршрутів курсуватимуть:

№№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;

№ 6 – від Мінського масиву до ст. м «Лук’янівська»;

№№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Маршрутні таксі їздитимуть:

№ 189 – від вул. Ірпінська – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

– від вул. Ірпінська – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича); № 231 – від вул. Кадетський Гай до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

– від вул. Кадетський Гай до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича); № 429 – вул. Тулузи до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

– вул. Тулузи до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича); № 433 – від вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

– від вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича); № 575 – від вул. Сирецької до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).

Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.

Традиційно, з нагоди свята центральну частину столиці прикрасять святковою ілюмінацією.