Епідемія та святкування Дня Незалежності: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)
Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги
Кличко повідомив, коли піднімуть найбільший прапор України
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян госпіталізовані з коронавірусом;
- чи продовжать фінансувати проєкти громадського бюджету;
- коли підіймуть найвищий і найбільший прапор України;
- про допомогу соціально незахищеним киянам напередодні Дня Незалежності.
Як повідомлялося, станом на ранок 21 серпня у Києві підтверджено 11328 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 156 осіб.
Коронавірус в Україні
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Всього100643
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Одужали51078
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Хворіють47358
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Померли2207
Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.
Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.