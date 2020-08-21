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    Епідемія та святкування Дня Незалежності: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги - Епідемія та святкування Дня Незалежності: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги

    Кличко повідомив, коли піднімуть найбільший прапор України

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян госпіталізовані з коронавірусом;
    • чи продовжать фінансувати проєкти громадського бюджету;
    • коли підіймуть найвищий і найбільший прапор України;
    • про допомогу соціально незахищеним киянам напередодні Дня Незалежності.

    Як повідомлялося, станом на ранок 21 серпня у Києві підтверджено 11328 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 156 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

    Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.

    Віталій Кличко Київ прапор День Незалежності епідемія коронавірус
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