Епідемія та святкування Дня Незалежності: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги

Кличко повідомив, коли піднімуть найбільший прапор України

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян госпіталізовані з коронавірусом;

чи продовжать фінансувати проєкти громадського бюджету;

коли підіймуть найвищий і найбільший прапор України;

про допомогу соціально незахищеним киянам напередодні Дня Незалежності.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 серпня у Києві підтверджено 11328 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 156 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.