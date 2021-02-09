У Вінниці чоловік ледь не помер у вбиральні вокзалу: патрульні провели серцево-легеневу реанімацію

Зараз із чоловіком все добре

Вінницькі патрульні врятували чоловіка, в якого зупинилось серце.

Ввечері 6-го лютого до патрульних, які несли службу на території залізничного вокзалу, підбіг схвильований чоловік. Похапцем він пояснив, що у вбиральні помирає його приятель, повідомляє пресслужба патрульної поліції Вінницької області.

Охоронці порядку одразу кинулись туди, дорогою одягаючи стерильні рукавички.

Опинившись на місці, патрульні 2-ї роти Денис Горкуша та Віталій Тиндик виявили чоловіка, який лежав на землі без свідомості. Шкіра його була блідою, серце не билось і не відчувався пульс.

Довго не думаючи, патрульні почали проводити серцево-легеневу реанімацію, аж поки чоловік не прийшов до тями. Після цього він отримав ще медичну допомогу від працівників швидкої, які прибули на виклик. Зараз із чоловіком все добре.

Нагадаємо, двох вінницьких патрульних, які доправили породіллю до пологового будинку, керівництво планує преміювати, а батьки новонароджених малюків – запросити хрещеними. Спочатку жінка навіть думала назвати синів на честь поліцейських, але нічого про них не знала, тож підібрала інші імена: Костик і Ростик.