Вінничани скаржаться на недостатнє озеленення Барського шосе



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Містяни скаржаться на вихлопи та гуркіт машин

5 березня, вінничанин зареєстрував петицію під назвою «Барське шосе, гуркіт від шосе для мешканців вулиці Стельмаха». У ній він скаржиться на недостатнє озеленення мікрорайону.

У своїй петиції Петро Єрмак стверджує, що у Вінниці «заради трамвайної колії по Барському шосе знищили смугу дерев, що захищала спальний мікрорайон від будівельного сміття в повітрі, гулу та вихлопних газів, що спричиняється автомобілями з проїжджої частини та стихійною забудовою поля Новою Єрусалимкою навпроти вулиці Стельмаха».

Таким чином, зі слів автора, вихлопи не дають мешканцям нормально дихати, а влітку при відкритому вікні їм доводиться кричати одне одному. Також він апелює тим, що у мікрорайоні проживає дуже багато маленьких дітей та людей похилого віку.

«Не секрет, що з розбудовою дороги набагато збільшився потік автомобілів, і буде ще більше, адже Нова Єрусалимка будуватиметься ще мінімум років десять, а отже сміття, вихлопів і гулу буде тільки більше. Чи цього не знали наші стратеги міста?» – написав Петро Єрмак.

Очевидно, що головною проблемою вінничанин вважає недостатнє озеленення мікрорайону, що, на його думку, й призвело до таких наслідків. Зокрема автор петиції скаржиться на «невдалу заміну знищеним чотири роки тому деревам» – клени з «мініатюрною кроною і листям майже чорного кольору та приростом на двох

деревцях з п’ятидесяти за чотири роки». Також, зі слів вінничанина, ці клени не дадуть рости поряд іншим деревам, навіть якщо спробувати досадити туди «щось підходяще» – липи, тополі, граби, дуби чи сосни.

«Хотілося б знати, чи влада і натхненники такої посадки задоволені отриманим результатом? Яку суму коштів було витрачено саме на ці клени і на їх щоденний полив впродовж чотирьох років, і на підставі чого саме їх було обрано для озеленення цієї ділянки? – написав Петро Єрмак. – Може планується якесь адекватне озеленення, хоча б тими ж липами, і не в один жалюгідний рядок, а повноцінне насадження на зразок знищеного вами… З повагою і надією на підтримку, і відповідь, і результат».

Джерело: VЕЖА