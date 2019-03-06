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    Новини

    Вінничани привезли дві срібні медалі з чемпіонату України з греко-римської боротьби

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    Вінничани привезли дві срібні медалі з чемпіонату України з греко-римської боротьби

    До загальної скарбниці міста додано ще дві медалі

    Нещодавно відбувся Чемпіонат України серед юнаків 2004- 2005 р.н. з греко-римської боротьби. У змаганнях взяли участь 132 спортсмени.
    Команда міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вінниця» в командному заліку для Вінницької області виборола 4 місце.
    Два спортсмени отримали срібло: Качановецький Ігор (вагова категорія 44 кг) та Харебін Вадим (вагова категорія 68 кг). 
    У Міській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Вінниця» можна займатись трьома олімпійськими видами спорту: бокс, греко-римська боротьба, стрільба кульова. Адміністрація закладу розташована за адресою вул. 50-річчя Перемоги,16г.
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