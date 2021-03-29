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    Вінничанин вирушив в наукову експедицію в Антарктику

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    Вінничанин вирушив в наукову експедицію в Антарктику
    фото:Facebook

    Загалом у 26-й експедиції буде 12 учасників

    Метеоролог з Вінниччини Олександр Афтенюк вирушив у наукову експедицію на станцію «Академік Вернадський». Він проведе там близько 13 місяців, повідомляється на сторінці Facebook НАНЦ.

    Вінничанин вирушив на крижаний континент у складі 26-ої річної Української антарктичної експедиції, до якої ввійшло 12 учасників.

    Для Олександра Афтенюка це вже третя зимівля на станції Вернадського. Метереологічні вимірювання, які роблять на станції, допомагають вченим прогнозувати погоду в Україні та світі. Вони тривають з 1947 року.

    «Торік ми відправляли в Антарктику наймолодшу експедицію за всі роки – середній вік учасників був 37. Цього року, в 26-й УАЕ, середній вік ще менший – майже 36, а наймолодшому учаснику в квітні виповнюється 25 – тобто він ровесник передачі нашої станції Україні від Великої Британії. Тож ми продовжуємо відкривати антарктичну науку для молоді, даючи їй більше шансів самореалізуватися й долучитися до проведення світових досліджень, залишаючись українськими вченими», – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

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    Вінничанин вирушив в наукову експедицію в Антарктику
    Вінничанин вирушив в наукову експедицію в Антарктику
    Вінничанин вирушив в наукову експедицію в Антарктику

    Загалом у 26-й експедиції буде 12 учасників: 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. З них 11 чоловіків та 1 жінка – біологиня Оксана Савенко, яка вже вдруге їде на зимівлю (це також рекорд, раніше жодна жінка двічі не зимувала).

    Перед відправкою в Антарктиду вся команда пройшла обов'язковий тижневий тренінг.

    Основними завданнями учасників річної експедиції є:

    • проведення щоденних вимірювань;
    • проведення запланованих досліджень;
    • підтримка роботи станції.

    Через пандемію Covid-19 й різкий ріст захворювань в Україні перед відправкою полярники максимально обмежили всі контакти та пройшли тести на наявність вірусу, а Центр не влаштовував традиційні урочисті проводи експедиції. Але одну традицію не змінив навіть Covid-19: фото команди біля пам'ятника Грушевському в Києві.

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    Теги: Вінниця Антарктида наука полярники
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