На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил

Пілоти вправлялися у майстерності на літаках Ан-26 та вертольотах Мі-8 і Мі-2

На Вінничині провели льотні навчання – виконували обліт авіаційної техніки в рамках планової підготовки льотного складу. Про це повідомляє Бригада транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди на своїй сторінці у facebook.

«Гвинтами літаків та вертольотів авіатори всіх ескадрилій на літаках Ан-26 та вертольотах Мі-8 і Мі-2 дві доби розсікали повітря над летовищем», – ідеться у дописі.

Екіпажі літаків Ан-26 виконували сумісні польоти парами, одну з яких очолював командир бригади полковник Андрій Сідаш. Командир особисто перевіряв рівень вмінь та навичок льотного складу в процесі виконання завдань у небі Вінниччини.

Раніше пара українських ударних безпілотників літала над військово-морським полігоном в районі Тендрівської коси.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, коли Україна закупить турецькі безпілотники.

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