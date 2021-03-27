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    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил

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    Військові виконували обліт авіаційної техніки - На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    Військові виконували обліт авіаційної техніки
    Фото: facebook-сторінка Бригади транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди

    Пілоти вправлялися у майстерності на літаках Ан-26 та вертольотах Мі-8 і Мі-2

    На Вінничині провели льотні навчання – виконували обліт авіаційної техніки в рамках планової підготовки льотного складу. Про це повідомляє Бригада транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди на своїй сторінці у facebook.

    «Гвинтами літаків та вертольотів авіатори всіх ескадрилій на літаках Ан-26 та вертольотах Мі-8 і Мі-2 дві доби розсікали повітря над летовищем», – ідеться у дописі.

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    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    На Вінничині дві доби тривали льотні навчання Збройних сил
    Фото: facebook-сторінка Бригади транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди

    Екіпажі літаків Ан-26 виконували сумісні польоти парами, одну з яких очолював командир бригади полковник Андрій Сідаш. Командир особисто перевіряв рівень вмінь та навичок льотного складу в процесі виконання завдань у небі Вінниччини.

    Раніше пара українських ударних безпілотників літала над військово-морським полігоном в районі Тендрівської коси.

    Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, коли Україна закупить турецькі безпілотники.

    Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.

    Теги: Вінниця навчання Україна повітря
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