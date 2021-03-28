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    Викладач, що проводила спільні конкурси з державою-агресором, пішла з Вінницького університету

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    У вінницькому виші не коментують звільнення завкафедрою - Викладач, що проводила спільні конкурси з державою-агресором, пішла з Вінницького університету
    У вінницькому виші не коментують звільнення завкафедрою

    Також студентам педагогічного закладу пропонувалось співробітничати з поліцейським інститутом Білорусі

    Звільнилася з посади завкафедрою журналістики Вінницького державного педагогічного університету, яка пропонувала студентам взяти участь в конкурсі інфографіки, організованому двому російськими учбовими закладами. Як зазначає «Чесно», мова йшла навіть не по педагогічні університети, а університети, які готують студентів до роботи у силових структурах: Уральський юридичний університет МВС Росії та Могилевський інститут МВС Республіки Білорусь.

    Кафедру журналістики та зв'язків із громадськістю у Вінницькому педагогічному університеті очолювала Уляна Лешко. На сайті вінницького університету вказано, що вона працювала у виші з 2010 року. Минулого року Міністерство освіти і науки навіть оголосило їй подяку.

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    Відповідно до міжнародної угоди між вузами Росії, Білорусі та України українські студенти та російські й білоруські курсанти мали б намалювати інфографіку.

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    Угоду від вінницького педуніверситету підписала саме Уляна Лешко.

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    Ось скрін із загального чату, де пропонують закрити кілька дисциплін лише за участь у цьому конкурсі.

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    Після публікації угоди в соцмережах і розголосу викладачку тихенько звільнили, про що вона і повідомила студентів.

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    Користувачі соцмереж помітили, що наукові статті викладачки Лешко, які вона публікувала на сайті Могилевського інституту МВС Білорусі, після її звільнення з вінницького вишу було видалено.

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    Жодного повідомлення про цю ситуацію на сайті університету нам знайти не вдалося.

    У прес-службі Міністерства освіти і науки Руху «Чесно» повідомили, що згідно з чинним законодавством університети є повністю автономними, їх ніхто не контролює, тому за всі угоди відповідає виключно керівник вишу. Ректорка Наталя Лазаренко на лікарняному і ситуацію не коментує.

    Як повідомлялося раніше, на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що відбулися 24 березня, переміг кандидат філософських наук і професор Володимир Бугров.

    Колишній голова Адміністрації президента Леоніда Кучми та колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, що також брав участь у виборах, посів лише четверте місце із результатом близько 4% голосів.

    Після програшу на виборах ректора Володимир Литвин повідомив про складання повноважень голови Наглядової ради університету.
    Теги: Білорусь МВС Міністерство освіти і науки Вінниця мова студенти університет
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