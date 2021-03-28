Викладач, що проводила спільні конкурси з державою-агресором, пішла з Вінницького університету

Також студентам педагогічного закладу пропонувалось співробітничати з поліцейським інститутом Білорусі

Звільнилася з посади завкафедрою журналістики Вінницького державного педагогічного університету, яка пропонувала студентам взяти участь в конкурсі інфографіки, організованому двому російськими учбовими закладами. Як зазначає «Чесно», мова йшла навіть не по педагогічні університети, а університети, які готують студентів до роботи у силових структурах: Уральський юридичний університет МВС Росії та Могилевський інститут МВС Республіки Білорусь.

Кафедру журналістики та зв'язків із громадськістю у Вінницькому педагогічному університеті очолювала Уляна Лешко. На сайті вінницького університету вказано, що вона працювала у виші з 2010 року. Минулого року Міністерство освіти і науки навіть оголосило їй подяку.

Відповідно до міжнародної угоди між вузами Росії, Білорусі та України українські студенти та російські й білоруські курсанти мали б намалювати інфографіку.

Угоду від вінницького педуніверситету підписала саме Уляна Лешко.