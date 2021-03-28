Викладач, що проводила спільні конкурси з державою-агресором, пішла з Вінницького університету
Також студентам педагогічного закладу пропонувалось співробітничати з поліцейським інститутом Білорусі
Звільнилася з посади завкафедрою журналістики Вінницького державного педагогічного університету, яка пропонувала студентам взяти участь в конкурсі інфографіки, організованому двому російськими учбовими закладами. Як зазначає «Чесно», мова йшла навіть не по педагогічні університети, а університети, які готують студентів до роботи у силових структурах: Уральський юридичний університет МВС Росії та Могилевський інститут МВС Республіки Білорусь.
Кафедру журналістики та зв'язків із громадськістю у Вінницькому педагогічному університеті очолювала Уляна Лешко. На сайті вінницького університету вказано, що вона працювала у виші з 2010 року. Минулого року Міністерство освіти і науки навіть оголосило їй подяку.
Відповідно до міжнародної угоди між вузами Росії, Білорусі та України українські студенти та російські й білоруські курсанти мали б намалювати інфографіку.
Угоду від вінницького педуніверситету підписала саме Уляна Лешко.
Ось скрін із загального чату, де пропонують закрити кілька дисциплін лише за участь у цьому конкурсі.
Після публікації угоди в соцмережах і розголосу викладачку тихенько звільнили, про що вона і повідомила студентів.
Користувачі соцмереж помітили, що наукові статті викладачки Лешко, які вона публікувала на сайті Могилевського інституту МВС Білорусі, після її звільнення з вінницького вишу було видалено.
Жодного повідомлення про цю ситуацію на сайті університету нам знайти не вдалося.
У прес-службі Міністерства освіти і науки Руху «Чесно» повідомили, що згідно з чинним законодавством університети є повністю автономними, їх ніхто не контролює, тому за всі угоди відповідає виключно керівник вишу. Ректорка Наталя Лазаренко на лікарняному і ситуацію не коментує.
Як повідомлялося раніше, на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що відбулися 24 березня, переміг кандидат філософських наук і професор Володимир Бугров.
Колишній голова Адміністрації президента Леоніда Кучми та колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, що також брав участь у виборах, посів лише четверте місце із результатом близько 4% голосів.
Після програшу на виборах ректора Володимир Литвин повідомив про складання повноважень голови Наглядової ради університету.