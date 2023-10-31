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Спалах гепатиту А на Вінниччині: в області оголошено надзвичайну ситуацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спалах гепатиту А на Вінниччині: в області оголошено надзвичайну ситуацію
Лікарі-епідеміологи обстежують працівників ринків та підприємств з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукїції
фото з відкритих джерел

Органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області

Влада вінницької області посилила контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту через спалах захворюваності гепатиту А.  Наразі під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва. Про це повідомила пресслужбпа Міністерства охорони здоров'я.

МОЗ повідомило, що органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах. Наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня», – додав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. 

Наразі лікарі-епідеміологи обстежують працівників ринків та підприємств з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукїці, обʼєктів централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом. 

«На підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше 4️ можливих фактори, які вказують на джерело інфекції. Після детального аналізу кожен з факторів опрацьовується одночасно паралельними командами з широким лабораторним контролем», - повідомили у МОЗ.

Як повідомлялося, випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили ще в п'яти громадах. За даними департаменту, захворювання на гепатит А зареєстрували не лише у Вінницькій, а й в інших громадах регіону.

Теги: лікар статистика водопостачання гепатит Ігор Кузін Міністерство охорони здоров'я Вінниччина

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