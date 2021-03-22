На Вінниччині СБУ затримала одного з лідерів угруповання, що збувало наркотики у 15 областях країни

Наркотики зловмисники пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли його замовникам через так звані «закладки»

Минулого тижня затримали двох лідерів (по одному у Вінницькій та Київській областях) і трьох активних учасників злочинної організації

Служба безпеки України на Вінниччині та Київщині затримала лідерів організації наркоторговців. За версією СБУ, зловмисники збували наркотики на території 15 областей, а щомісячний обіг коштів ділків становив кілька мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сторінці УСБУ у Вінницькій області та розповів речник Управління Денис Закаблук.

Як повідомляє Служба безпеки України, наркотики зловмисники пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли його замовникам через так звані «закладки». Для цього організатори угруповання створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували «продукцію» для продажу поштовими сервісами.

«Під час досудового розслідування, слідчі СБУ встановили організаторів міжрегіональної мережі збуту кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп і канабісу», – йдеться в повідомленні.

Як пояснив Денис Закаблук, минулого тижня затримали двох лідерів (по одному у Вінницькій та Київській областях) і трьох активних учасників злочинної організації.

17 березня проведено два обшуки у м. Вінниці та у м. Борисполі Київської області. У результаті п’ятьом особами повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 255, 307 КК України, і надалі затримано.

За участі прокурора у м. Києві затримано особу, яка створила злочинну організацію та керувала нею з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів.

Раніше, у грудні минулого року правоохоронці затримали шістьох учасників цього угруповання, тож наразі загалом затримали 11 учасників організації.

Зазначимо, що раніше повідомлялось, що «за даними досудового слідства, до наркоугруповання входило понад 20 активних учасників».