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    У Вінниці планують реставрувати особняк капітана Длуголецького

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    Будинок спорудили за проєктом архітектора Г. Артинова на початку XX століття - У Вінниці планують реставрувати особняк капітана Длуголецького
    Будинок спорудили за проєктом архітектора Г. Артинова на початку XX століття
    фото: vinnitsa.info

    Художня школа має виготовити та надати департаменту архітектури та містобудування примірник реставраційного завдання

    У Вінниці планують відреставрувати пам’ятку архітектури – особняк капітана Длуголецького, що по вулиці Магістратській, 66. Дозвіл на проєктування отримала «Вінницька дитяча художня школа»: з 1966 року заклад працює у цій будівлі. Про це повідомляють на сайті міськради.

    Перед тим, як приступити до виконання робіт, художня школа має виготовити та надати департаменту архітектури та містобудування примірник реставраційного завдання.

    Що відомо:

    • Будинок спорудили за проєктом архітектора Г. Артинова на початку XX століття. Виконаний особняк в стилі модерн.
    • Нині це пам’ятка архітектури місцевого значення. Декоративна огорожа, яка нагадувала морські хвилі, не збереглася. У Вінниці будинок називають «кораблем», адже він ззовні схожий на нього.
    • Існує легенда, що один із родичів капітана Длуголецького працював лікарем на кораблі, тому він і замовив проєкт споруди у такому вигляді.

    Нагадаємо, Одеська міськрада готова витратити 500 тис. грн на відновлення обваленого будинку.

    Теги: міськрада Вінниця будинок
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