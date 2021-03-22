У Вінниці планують реставрувати особняк капітана Длуголецького

Будинок спорудили за проєктом архітектора Г. Артинова на початку XX століття

Художня школа має виготовити та надати департаменту архітектури та містобудування примірник реставраційного завдання

У Вінниці планують відреставрувати пам’ятку архітектури – особняк капітана Длуголецького, що по вулиці Магістратській, 66. Дозвіл на проєктування отримала «Вінницька дитяча художня школа»: з 1966 року заклад працює у цій будівлі. Про це повідомляють на сайті міськради.

Перед тим, як приступити до виконання робіт, художня школа має виготовити та надати департаменту архітектури та містобудування примірник реставраційного завдання.

Що відомо:

Будинок спорудили за проєктом архітектора Г. Артинова на початку XX століття. Виконаний особняк в стилі модерн.

Нині це пам’ятка архітектури місцевого значення. Декоративна огорожа, яка нагадувала морські хвилі, не збереглася. У Вінниці будинок називають «кораблем», адже він ззовні схожий на нього.

Існує легенда, що один із родичів капітана Длуголецького працював лікарем на кораблі, тому він і замовив проєкт споруди у такому вигляді.

Нагадаємо, Одеська міськрада готова витратити 500 тис. грн на відновлення обваленого будинку.