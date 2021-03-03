Прокуратура на Вінниччині вимагає повернути у власність держави дві ділянки
Йдеться про 2 га земельної ділянки вартістю 250 тис. грн
Літинський районний суд отримав позовну заяву від Калинівської місцевої прокуратури щодо визнання незаконним наказу ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області.
Також прокуратура вимагає витребувати у власність держави
Встановлено, що громадянин отримав у приватну власність вищезгадану землю для ведення особистого селянського господарства. При цьому він вже отримував безоплатно у власність земельну ділянку за вказаним видом використання.
За аналогічним позовом від Бершадської місцевої прокуратури Бершадським районним судом також відкрито провадження. Йдеться про
Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо злочинного угруповання, яке, обіцяючи працевлаштування за кордоном, привласнювало гроші громадян.