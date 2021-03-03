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    Прокуратура на Вінниччині вимагає повернути у власність держави дві ділянки

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    Прокуратура у обох справах вимагає визнати наказ ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області незаконним та скасувати його - Прокуратура на Вінниччині вимагає повернути у власність держави дві ділянки
    Прокуратура у обох справах вимагає визнати наказ ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області незаконним та скасувати його
    фото: business.vn.ua

    Йдеться про 2 га земельної ділянки вартістю 250 тис. грн

    Літинський районний суд отримав позовну заяву від Калинівської місцевої прокуратури щодо визнання незаконним наказу ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області.

    Також прокуратура вимагає витребувати у власність держави 2 га земельної ділянки вартістю 250 тис. грн., повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

    Встановлено, що громадянин отримав у приватну власність вищезгадану землю для ведення особистого селянського господарства. При цьому він вже отримував безоплатно у власність земельну ділянку за вказаним видом використання.

    За аналогічним позовом від Бершадської місцевої прокуратури Бершадським районним судом також відкрито провадження. Йдеться про 2 га земельної ділянки вартістю 250 тис. грн. Наразі вже розпочато судовий розгляд справи. Прокуратура у обох справах вимагає визнати наказ ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області незаконним та скасувати його, а також витребувати ділянки у власність держави.

    Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо злочинного угруповання, яке, обіцяючи працевлаштування за кордоном, привласнювало гроші громадян.

    Теги: прокуратура суд земля розслідування Вінниччина
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