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    Уряд позбавив спорткомплес «Протасів Яр» статусу олімпійського обʼєкту

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    Протасів яр &ndash; популярне серед киян місце активного відпочинку - Уряд позбавив спорткомплес «Протасів Яр» статусу олімпійського обʼєкту
    Протасів яр – популярне серед киян місце активного відпочинку
    Фото: extremstyle.ua

    Крім лижного комплексу, олімпійців перестануть тренувати ще на кількох спортивних базах у Києві

    Кабінет Міністрів виключив із списку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки гірськолижний спортивний комплекс «Протасів Яр», який кияни неодноразово намагалися захистить від забудовників.

    Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду в середу, передають «Українські Новини».

    Загалом, Кабмін виключив 6 закладів фізичної культури і спорту, які не використовувалися останні роки для проведення всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів збірних команд України:

    • гірськолижний спортивний комплекс «Протасів Яр» (м.Київ);

    • спортивно-стрілецький комплекс «Сапсан» (м.Бровари, Київська область);

    • школа плавання і здоров'я (м.Київ);

    • спортивний комплекс «Мотор Січ» (м.Запоріжжя);

    • державне підприємство «Об'єднання спортивно-господарських споруд» (м.Київ);

    • державне підприємство «Палац спорту» (реорганізовано, приєднаний до «Атлет»).

    При цьому 8 спортивним комплексам надано статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки:

    • комплексу спортивних споруд «Вінницька обласна організація ФСТ «Динамо»(стрільба кульова, веслування на байдарках/каное);

    • спортивному клубу «Басейн МіКомп» в місті Кам'янське (водне поло, плавання, плавання синхронне, плавання - спорт осіб з інвалідністю);

    • палацу спорту «Юність» в Запоріжжі (баскетбол, боротьба греко-римська, волейбол, гандбол, гімнастика художня, дзюдо);

    • львівській гребній базі «Добротвір» (веслування на байдарках/каное);

    • обласному спортивному комплексу «Металіст» у Харкові (футбол);

    • навчально-тренувального комплексу Федерації футболу імені Віктора Баннікова в Києві (футбол);

    • кінно-спортивній базі «Динамо» в Києві (кінний спорт, сучасне п'ятиборство);

    • гірськолижному спортивному комплексу «Красія» в Закарпатській області (гірськолижний спорт - спорт осіб з інвалідністю).

    Відзначається, що в подальшому Міністерство молоді та спорту планує розробити критерії відбору, згідно з якими буде розглядатися питання включення або виключення баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

    Як відомо, «Протасів Яр» залишиться одним з улюблених місць киян, де можна покататися на лижах. На захист довколишньої території від забудови неодноразово проводилися масові заходи, участь у яких брала зокрема актриса Римма Зюбіна.

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    Теги: Київ спорт веслування плавання
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