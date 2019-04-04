Вінницький митрополит Симеон передумав поновлюватися в УПЦ МП і відкликав позовну заяву



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Митрополит Вінницький і Барський ПЦУ Симеон під час богослужіння

Московська церква заборонила богослужіння митрополиту Симеону після переходу до Православної церкви України

Митрополит Вінницький і Барський ПЦУ Симеон (Володимир Шостацький) передумав судитися з Київської митрополією УПЦ МП через звільнення від управління Вінницькою єпархією.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Вінницького міського суду від 29 березня.

Під час підготовчого засідання священнослужитель подав заяву про відмову від позову і просив закрити провадження у справі на підставі п. 4 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.

Суд прийняв відмову митрополита Симеона і закрив провадження. Також суд роз’яснив, що після закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, не допускається.

Як повідомляв «Главком», митрополит Київський і всієї України УПЦ МП Онуфрій видав указ від 17 грудня 2018 року №1657 про звільнення Преосвященного Симеона від управління Вінницькою єпархією та про заборону священнослужіння. Його місце посів архієпископ Бородянський Варсонофій.

Причиною цьому указу послужила поява Симеона на об'єднавчому соборі, завданням якого було створення помісної української православної церкви 15 грудня 2018 року. Разом з ним на Собор прибув митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр.

Пізніше прес-служба Вінницької єпархії повідомила, що митрополит Вінницький і Барський Симеон відправив позов до суду щодо роз’яснення рішення очільника ПЦ МП Онуфрія про позбавлення Симеона права на служіння. У зверненні Симеон заявляє, що його намагання відновити справедливість не означає повернення до УПЦ МП.