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    Новини

    Вінниця: депутат покликав освятити авто для ЗСУ митрополита... Московської церкви

    Священник Московської церкви допоміг в освяченні машин на фронт - Вінниця: депутат покликав освятити авто для ЗСУ митрополита... Московської церкви
    Священник Московської церкви допоміг в освяченні машин на фронт
    фото: Ігор Хміль

    Московський священник освятив авто для ЗСУ

    Депутат Вінницької обласної ради Ігор Хміль придбав для бійців Збройних сил України автомобіль та запросив на освячення автівок митрополита Вінницького та Барського УПЦ Московського патріархату Варсонофія. Про це повідомляє депутат та пресслужба Єпархії УПЦ МП.

    «Нашим спецпризначенцям із ЗСУ придбали автівку. Вже передали на виконання поставлених завдань. Освячення провів Митрополит Вінницький і Барський Варсонофій. Машину придбали коштом Добродар Благодійний фонд Ігоря Хміля», – написав благодійник.

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    Вінниця: депутат покликав освятити авто для ЗСУ митрополита... Московської церкви
    Вінниця: депутат покликав освятити авто для ЗСУ митрополита... Московської церкви
    Вінниця: депутат покликав освятити авто для ЗСУ митрополита... Московської церкви
    Вінниця: депутат покликав освятити авто для ЗСУ митрополита... Московської церкви

    Згідно довідки на сайті Вінницької обласної ради, Ігор Хміль є депутатом чинного скликання, обирався від партії «Українська стратегія Гройсмана». Входить до постійної комісії з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.

    Раніше керівник Російської православної церкви Кирило Гундяєв прокоментував Собор Української Православної Церкви Московського патріархату, де було ухвалено рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ»

    Нагадаємо, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

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    Теги: росія окупанти церква ЗСУ депутат війна Вінниця РПЦ автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    Вінниця: депутат покликав освятити авто для ЗСУ митрополита... Московської церкви