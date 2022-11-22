Вінницька спортсменка здобула «золото» чемпіонату Європи з тхеквондо

Чемпіонат Європи з тхеквондо серед дітей зібрав 180 спортсменів із 23 країн світу

Вінницька спортсменка Антоніна Томляк дебютувала на Чемпіонаті Європі з тхеквондо серед дітей у Бухаресті, де виборола золоту медаль у дитячому дивізіоні. Як йдеться на сайті Вінницької міської ради, у Чемпіонаті брали участі двоє вінницьких спортсменів – Антоніна Томляк та Даніїл Кошевий, який посів на змаганнях п’яте місце.

Загалом же Чемпіонат Європи з тхеквондо серед дітей зібрав 180 спортсменів із 23 країн світу.

Як розповіла тренерка чемпіонки, одинадцятирічна Антоніна займається тхеквондо (WT) 6 років. Вона є чемпіонкою, зокрема, Вінницької та Волинської областей з керугі (двобої), чемпіонкою Вінницької області з пумсе (показові комплекси), бронзовою призеркою чемпіонату України та чемпіонкою Європи серед дітей.

До чемпіонату Європи юні спортсмени готувались два місяці, а також відвідували змагання в Україні. Тренерка дівчинки додає, що це перший досвід участі у європейській першості, тому сподівались хоча б на бронзову медаль, а високий результат був несподіваним. Та у зв’язку з воєнним станом цьогоріч чемпіонат України не проводився, тому у наступному році спортсменка планує гідно виступити й на українських майданчиках.