Футбольним «Карпатам» через неуважність можуть зарахувати технічну поразку

Близько двох хвилин на полі в складі «Карпат» знаходилось одразу 12 футболістів

Львівські «Карпати» можуть на рівному місці втратити законно завойовані три очки у матчі Першої ліги з «Прикарпаттям». Причина – неуважність при заміні. Про це повідомляє «Главком».

На 58-й хвилині зустрічі львів'яни робили заміну, але Микола Когут, який мав залишити поле, з якоїсь причини не зробив цього і продовжував грати ще кілька хвилин. Зрештою, суддя помітив порушення чисельного складу та змусив гравця піти з газону.

За регламентом, у цьому випадку команді зараховується поразка. Але поки що жодних офіційних заяв із цього приводу від Професійної футбольної ліги не надходило.

Цікаво, що головним арбітром матчу працював зазвичай суддя УПЛ Дмитро Кривушкін. Але 5 листопада у матчі «Олександрія» – «Колос» він призначив одразу три помилкових пенальті.

Нагадаємо, український футболіст покинув польський клуб, щоб воювати з Росією.