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    Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська втретє стала мамою

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    Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська втретє стала мамою

    Вітаємо з народженням третьої дитини!

    Легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, майстер спорту міжнародного класу з багатоборства вінничанка Наталія Добринська,  яка нині живе з родиною в Києві,  народила сина. Це третя дитина Наталії та її чоловіка бізнесмена Костянтина Євтушенка. Пара виховує сина Дарія та донечку Алісію.

    Вага новонародженого малюка 4500 г, ріст – 56 см. Про його появу на світ Наталія повідомила на своїй сторінці в Інстаграм: «Синочок. Любов. Щастя».

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    Як Наталія та Костянтин назвуть синочка – поки невідомо.

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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