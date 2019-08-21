Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська втретє стала мамою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вітаємо з народженням третьої дитини!

Легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, майстер спорту міжнародного класу з багатоборства вінничанка Наталія Добринська, яка нині живе з родиною в Києві, народила сина. Це третя дитина Наталії та її чоловіка бізнесмена Костянтина Євтушенка. Пара виховує сина Дарія та донечку Алісію.

Вага новонародженого малюка 4500 г, ріст – 56 см. Про його появу на світ Наталія повідомила на своїй сторінці в Інстаграм: «Синочок. Любов. Щастя».

Як Наталія та Костянтин назвуть синочка – поки невідомо.





Джерело: vinnitsaok.com.ua