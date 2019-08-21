Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська втретє стала мамою
Вітаємо з народженням третьої дитини!
Легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, майстер спорту міжнародного класу з багатоборства вінничанка Наталія Добринська, яка нині живе з родиною в Києві, народила сина. Це третя дитина Наталії та її чоловіка бізнесмена Костянтина Євтушенка. Пара виховує сина Дарія та донечку Алісію.
Вага новонародженого малюка 4500 г, ріст – 56 см. Про його появу на світ Наталія повідомила на своїй сторінці в Інстаграм: «Синочок. Любов. Щастя».
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Як Наталія та Костянтин назвуть синочка – поки невідомо.
Джерело: vinnitsaok.com.ua